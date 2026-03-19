Главният секретар на МВР с най-нова информация за "Петрохан"

Главният секретар на МВР Георги Кандев категорично отхвърли възможността за нов заподозрян по случая „Петрохан“ и заяви, че разследването е в напреднал етап и вече е изцяло в ръцете на прокуратурата. По думите му цялата събрана информация е обобщена и предадена, а спекулациите за допълнителни участници не се потвърждават.

Той отказа да навлиза в детайли и насочи всички въпроси към Окръжната прокуратура в София. Случаят остава под засилен обществен интерес, но без нови разкрития на този етап.

„Всички колеги, които са работили и работят по случая, са извършили огромен обем от работа. Огромният обем от работа е затворен между двете корици на делото. То се намира в Окръжна прокуратура София и моля всички въпроси да бъдат отправени към прокуратурата“, заяви Кандев и подчерта: „Няма данни за участие на седми човек по случая „Петрохан“.

Той отрече и твърденията за санкции спрямо служители, работили по разследването, като заяви, че няма уволнени във връзка със случая. По този начин МВР се опита да затвори темата около евентуални вътрешни сътресения в системата.

Паралелно с това Кандев отчете рязко нарастване на сигналите за изборни нарушения в навечерието на вота. Образувани са 41 досъдебни производства за купуване на гласове при едва 4 през 2024 г., а подадените сигнали са 89. По думите му схемите се променят, като вместо традиционния модел „дърва за глас“ все по-често се използват хранителни помощи.

„Навсякъде има информация за купуване на гласове, включително в Кърджалийско, но към момента няма конкретни данни за Кърджали“, уточни той и подчерта, че действията на МВР се извършват стриктно в рамките на закона.

Кандев подкрепи и идеята кандидатите за по-високи позиции в системата на МВР да преминават през полиграф, като част от усилията за повишаване на контрола и доверието в институцията.

