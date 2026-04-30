Нова мистерия по случая Петрохан и фаталната хижа

Близо три месеца след тежкия случай край Петрохан пътят към хижата вече е отворен, но мястото продължава да носи белезите на трагедията. Районът беше блокиран дълго време заради следствени действия след откриването на опожарена сграда и три тела в началото на февруари, припомня Нова телевизия.

Въпреки възстановения достъп, полицейското присъствие остава, а обектът продължава да бъде охраняван. Разследването се движи бавно и все още няма яснота за причините, довели до фаталните събития.

Пътят от прохода до хижата се изминава за около 10-15 минути, но състоянието му остава лошо, а усещането за изоставеност е осезаемо. Самата сграда носи следите от опустошителния пожар - овъглени стени, разрушени конструкции и тишина, която засилва тежестта на случилото се. В двора стои автомобил със счупени стъкла, като причината за състоянието му не е изяснена.

На входа е поставена табела, която забранява достъпа на външни лица и предупреждава за видеонаблюдение. Подобни знаци има и по пътя към мястото. Дворът е ограден с електропастир, а макар част от камерите вече да не са видими, усещането за наблюдение остава.

Разследването на случая продължава вече повече от два месеца, без да бъдат обявени категорични заключения. Не е ясно какви са били мотивите и как се е стигнало до трагедията, която разтърси обществото.

На 2 февруари на мястото бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Малко по-късно, след продължило близо седмица издирване, в кемпер под Околчица бяха намерени още три тела - на Ивайло Калушев, Николай Златков и на 15-годишно момче. Всички те са били част от затворена група, чийто лидер според разследването е бил Калушев.

Случаят "Петрохан-Околчица" предизвика силен обществен отзвук заради мистериозните обстоятелства и липсата на ясни отговори в първите дни след откритията. И до днес въпросите остават повече от отговорите, а мястото край Петрохан продължава да напомня за една от най-загадъчните и мрачни истории от последните месеци.

