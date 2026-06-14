Петгодишно дете е пребито, лекарите откриха следи от жестоко насилие

Дете на 5 години от врачанското село Баурене е станало жертва на домашно насилие, след като медиците в Центъра за спешна медицинска помощ в Монтана установили видими следи от нанесен побой и телесна повреда. Сигналът е подаден на 13 юни от дежурен лекар, прегледал малолетното дете.

По първоначални данни насилието не е било единичен акт, а е упражнявано в продължение на почти месец. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Монтана.

Лекар подава сигнала

Случаят излиза наяве след медицински преглед в Монтана. Дежурният лекар в Центъра за спешна медицинска помощ подава сигнал, след като по тялото на детето са забелязани следи, несъвместими с обикновено нараняване. Именно реакцията на медиците задейства институциите и поставя началото на разследването.

При прегледа са установени множество хематоми и кръвонасядания по лицето, ръцете и краката. Данните насочват към жесток побой над дете, което е само на 5 години и е напълно беззащитно пред подобна агресия. Това прави престъплението особено тежко не само юридически, но и морално.

Насилие в продължение на седмици

При извършените процесуално-следствени действия е изяснено, че насилието е упражнявано системно в периода от 15 май до 13 юни 2026 г. Според събраната до момента информация това се е случвало в софийското село Новачене. Така разследването вече проверява не само конкретния побой, а цял период на малтретиране.

Тежестта на случая идва именно от продължителността на насилието. Детето не е пострадало при еднократен инцидент, а според първоначалните данни е било подложено на системна жестокост. Следите по тялото му са най-видимото доказателство за травмата, но институциите трябва да изяснят и как е било допуснато подобно насилие да продължи толкова дълго.

Прокуратурата наблюдава делото

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие. Разследването е започнало с разпит на свидетел и се води под надзора на Районната прокуратура в Монтана. Предстои да бъдат установени всички факти около случилото се, включително кой е упражнявал насилието и дали други хора са знаели за него.

Работата на институциите продължава, като ключово значение ще имат медицинската документация, свидетелските показания и всички данни за средата, в която е било детето. При подобни случаи въпросът не е само кой е нанесъл ударите, а и дали системата за защита на детето е реагирала навреме.

Престъпление срещу най-беззащитните

Домашното насилие срещу дете е сред най-тежките форми на посегателство, защото се случва там, където детето би трябвало да бъде защитено. Когато жертва е 5-годишно дете, жестокостта на престъплението е още по-видима - то няма сили да се защити, няма възможност само да потърси помощ и зависи изцяло от възрастните около себе си.

Случаят от Баурене и Новачене поставя отново болезнения въпрос за ранното разпознаване на насилието над деца. Видимите следи по тялото са последният сигнал, когато вредата вече е нанесена. Затова разследването трябва да даде отговор не само за извършителя, но и за това дали някой е можел да спре този тормоз по-рано.

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