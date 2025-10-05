Нов жесток побой в Русе! Арестуваха 18-годишен
Пострадалият е настанен за лечение по спешност в Университетската болница "Канев" в града
Заседанията на апелативните съдии ще започнат в 10 ч.
Кожухаров продължава да е в русенската болница "Канев" без опасност за живота
Фейсбук побесня, изригна срещу цинизма
Градината гъмжи от полиция
Родители и институции дават препоръки за справяне с детското насилие
Той е бил задържан, но към този момент е на свобода
Според близките детето, освен че е бито няколко пъти, е хвърлено от мост
Според момчето атаката е дошла от непознат негов връстник
Вчера около 13.40 ч. по време на разходка психичноболният бяга от Курило
Стоян Стоянов имал психическо заболяване и още от 2016 г. му е поставена диагноза параноидна шизофре...
Пострадалите са в болница след нападението и нанесения побой
Районната прокуратура в Пазарджик ще работи по случая
Побойникът е задържан за 24 часа
Двамата извършители на побоя са задържани
По думите му той е разпознал младежите, които е видял на записите от побоя
Тримата са обвинени в хулиганство и ще лежат в ареста
Съседи на възрастния мъж разказаха, че домът му е бил опожарен преди година
По случая е образувано досъдебно производство и има задържан
Бях меко казано шокиран от това, което ми казаха адвокатите ми, споделя жертвата на побой