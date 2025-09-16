Нов жесток побой в Русе! Арестуваха 18-годишен

Органите на реда изясняват случай на побой и причинена телесна повреда на 23-годишен мъж в Русе.

За престъплението е арестуван 18-годишен, съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

Сигнал за инцидента е подаден около 23:00 часа снощи. По първоначална информация в района на Товарна гара в Русе 18-годишен се е сбил с 23-годишен мъж, с когото се познавали, при което вторият е получил нараняване, предава БТА.

Пострадалият е откаран по спешност в Университетската болница "Канев" в града, където е настанен за лечение.

След инцидента заподозреният в извършване на престъплението е арестуван край град Две могили във влака, пътуващ за София.

Разследването по случая продължава под надзора на Русенска районна прокуратура. Осемнайсетгодишният е арестуван за срок от 24 часа, като предстои задържането му да бъде удължено с до 72 часа с постановление на прокуратурата.

