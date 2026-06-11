Екшън в Созопол. Мъж се барикадира, нападна полицаи

Страшен екшън с барикадирал се в дома си мъж се разигра в Созопол. Полицията се видя в чудо, успя да овладее буйстващия чак след като употреби електрошок.

Всичко започна на 10 юни около 20.00 ч., когато в Районно управление – Созопол е получено съобщение за окървавен мъж в неадекватно състояние, който стои на тераса на частна къща, разположена на созополската улица "Асен Велики", вика за помощ, размахва ножове и хвърля вещи. Буйстващия запалил и стол.

На мястото пристигнал полицейски екип, както и служители от Центъра за спешна помощ.

Констатирано е, че мъжът е 40-годишен созополчанин, който се бил барикадирал в стаята и при влизането на полицейските служители, оказал яростна съпротива, заплашвайки ги с ножове.

Това наложило използването на помощни средства – тейзър и белезници. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, прегледан от медицински екип, както на място, така и в УМБАЛ – Бургас и настанен в Центъра за психично здраве - Бургас.

При проверка на обитаваното от созополчанина помещение са намерени и иззети пликче със суха зелена тревна маса / с тгело около 1 гр./ и два филтъра. Работата по случая продължава от служители на Районно управелние - Созопол.

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