Свят

Куршуми на кулинарен фестивал, ранено е и дете на 2 години

Двама души са загинали, а петима са ранени

Куршуми на кулинарен фестивал, ранено е и дете на 2 години
27 юли 26 | 7:55
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Мира Иванова

Най-малко двама души загинаха, а други пет, включително 2-годишно дете, бяха ранени в неделя при стрелба на кулинарен фестивал в центъра на Сиатъл, съобщиха местни медии.

Полицията съобщи, че в неделя вечерта в центъра на американския град са били простреляни няколко души, предава Reuters.

 „Моля, избягвайте района“, призова полицията на Сиатъл в социалната мрежа X, като се позова на „Сиатъл Сентър“, където се провежда кулинарният фестивал „Bite of Seattle“. „Полицията разследва престрелка. Има няколко жертви на стрелбата. Изстрели са произведени в „Сиатъл Сентър“.“

Вестник „Сиатъл Таймс“ и местната телевизионна станция KOMO съобщиха, че двама души са загинали, а пет са ранени, като се позовават на пожарната служба в Сиатъл.

Свидетели съобщиха, че са чули няколко изстрела около 18:00 ч. (01:00 ч. по Гринуич), съобщи „Сиатъл Таймс“.

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Автор Мира Иванова

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