Куршуми на кулинарен фестивал, ранено е и дете на 2 години

Най-малко двама души загинаха, а други пет, включително 2-годишно дете, бяха ранени в неделя при стрелба на кулинарен фестивал в центъра на Сиатъл, съобщиха местни медии.
Полицията съобщи, че в неделя вечерта в центъра на американския град са били простреляни няколко души, предава Reuters.
„Моля, избягвайте района“, призова полицията на Сиатъл в социалната мрежа X, като се позова на „Сиатъл Сентър“, където се провежда кулинарният фестивал „Bite of Seattle“. „Полицията разследва престрелка. Има няколко жертви на стрелбата. Изстрели са произведени в „Сиатъл Сентър“.“
Вестник „Сиатъл Таймс“ и местната телевизионна станция KOMO съобщиха, че двама души са загинали, а пет са ранени, като се позовават на пожарната служба в Сиатъл.
Свидетели съобщиха, че са чули няколко изстрела около 18:00 ч. (01:00 ч. по Гринуич), съобщи „Сиатъл Таймс“.
🇺🇸 BREAKING — Two people were killed and five injured in a shooting at Seattle Center on Sunday evening, during the Bite of Seattle food festival — one of the city's largest events, held a block from the Space Needle.— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) July 27, 2026
Per the Seattle Fire Department: paramedics attempted… pic.twitter.com/ymULmzEglU