Закопчаха известен турски режисьор и брат му-популярен музикант

Известният турски режисьор, сценарист и актьор Езел Акай и брат му Ерен Казъм Акай, който е популярен музикант, бяха арестувани при специализирана операция на отдела за борба с наркотиците в турския град Бурса.

Разследването е започнало, след като жандармерията получила сигнал, че в дома на режисьора се отглежда канабис.

При акцията, проведена под наблюдението на прокуратурата, служителите на реда открили растения канабис, отглеждани със специализирано оборудване, както и голямо количество хашиш. Откритите наркотични вещества са иззети за експертиза.

След задържането си двамата братя са били отведени за разпит, а впоследствие – в болница, където са им били взети кръвни проби и космени проби, за да се установи дали са употребявали наркотични вещества.

Езел Акай е едно от добре познатите имена в турската киноиндустрия. Освен с филмите си, той е известен и с участието си в над хиляда рекламни продукции.

Част от мащабна акция срещу шоубизнеса

Според турските медии арестът е поредният в рамките на мащабната кампания на властите срещу употребата на наркотици в развлекателната индустрия, започнала през октомври миналата година.

В хода на операциите досега са били задържани редица известни личности – актьори, певци, музиканти, журналисти, продуценти, инфлуенсъри и бизнесмени. Сред имената, посочвани от турските медии, са певицата Алейна Тилки, актьорът Джан Яман и продуцентът Тимур Савджъ.

През февруари тази година турски съд разпореди ареста на собственика на петзвездния хотел „Бебек“ на брега на Босфора, като хотелът беше конфискуван. Според разследването там са се организирали партита, на които представители на турския елит, актьори, певци и инфлуенсъри са употребявали наркотици.