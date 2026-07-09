Жената на един от "Калашниците" остава в ареста, пребила свидетелка

Софийският градски съд остави за постоянно в ареста С.А., съпруга на един от т.нар. „Калашници“, след като е обвинена, че е нападнала свидетел по дело и е опитала да го принуди да промени показанията си.

По данни на Софийската районна прокуратура инцидентът е станал на 29 юни в магазин в столичния квартал „Ботунец“.

Разследващите твърдят, че обвиняемата е нанесла удари с ръце и крака по главата и тялото на жена, причинявайки ѝ лека телесна повреда.

Според обвинението тя е отправила и заплахи с думите:

„Отивате да си променяте показанията. Ако не си промените показанията, ще страдате“, както и закани, че семейството ще бъде прогонено от квартала.

За престъплението законът предвижда наказание до шест години лишаване от свобода.

Първоначално С.А. е била задържана за 72 часа, след което Софийският районен съд ѝ е наложил най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

След обжалване Софийският градски съд е потвърдил определението и е оставил обвиняемата за постоянно в ареста.

Разследването продължава под ръководството на Софийската районна прокуратура.

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