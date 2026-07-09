Мистерията с изчезналия бизнесмен се заплита: Полицията отхвърли една версия

54-годишният Димитър Георгиев, управител на голям хлебозавод в Павликени, остава в неизвестност вече второ денонощие. Междувременно полицията съобщи, че няма данни той да е бил отвлечен или срещу него да е упражнено насилие.

По информация на МВР за последно Георгиев е бил видян вчера около 8:00 часа пред предприятието, което управлява.

Записи от охранителни камери показват как той слиза от автомобила си и сам се отправя към близка гориста местност.

Сигнал за изчезването му е подаден от негови близки и колеги, след което мъжът е обявен за национално издирване.

„Всичко е прегледано. Няма никакви данни за насилие, няма данни за заплахи. Разговаряли сме със семейството. Продължаваме работа по случая. Няма категорични данни за отвличане, проверяваме други версии“, заяви директорът на ОДМВР – Велико Търново Марин Маринов.

По думите му не е изключено Георгиев сам да е напуснал района пеша.

За днес е планирана мащабна специализирана полицейска операция, в която ще се включат водолази, жандармерия, доброволци, дронове и специализирана техника. Ще бъдат претърсени обширни райони около мястото, където мъжът е бил видян за последно

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