Мистерията се заплита. Изчезналият бизнесмен се появи кален и мръсен
Все още няма официална информация къде е бил Димитър Георгиев от Павликени
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Все още няма официална информация къде е бил Димитър Георгиев от Павликени
Кметът Емануил Манолов нарече случая изключително обезпокоителен, а полицията призовава гражданите за сигнали
Претърсват района, където е забелязан последно
Издирват го с дронове и термокамери
Бе назначен нов зам.-министър
Междувременно все още се чака експертизата, която да докаже как и от кого дивото прасе е било убито
Той бе задържан по сигнал за бракониерство
Бракониерският скандал се разраства
По непотвърдена информация сред задържаните е и Сергей Ташков
Служебният кабинет посочи мотивите
Подслушвани са били 82-ма политици, 1/3 от тях са от БСП, твърди съпредседателят на партията „Изправи се! Мутри вън!
Димитър Георгиев и Атанас Атанасов чакат разговор за съдбата си с премиера
Премиерът Стафан Янев вика Димитър Георгиев и Атанас Атанасов
Атанас Атанасов и Димитър Георгиев са в неплатен отпуск
Полицаите със своите действия предотвратиха проливането на кръв, каза Ивайло Иванов
Установен е трансфер на финансови средства от руски гражданин от общество „Двуглав орел”
Зад волана бил съпругът й, наш дипломат в Москва 37-годишна рускиня изгоря като факла на пътя, след като автомобилът, с който пътувала, катастрофира...
Водата е основният фактор за високи и екологично чисти добиви Възстановяването и развитието на хидромелиоративното строителство е мярка за икономиче...
Предвид случващото се в Турция, което става близо до нашата държава, съществува висок риск, но няма конкретна заплаха за България. Това каза пред журн...
Информацията за готвен атентат в района на квартал „Изток" в столицата не отговаря на истината. Това докладва председателят на ДАНС Димитър Георгиев п...