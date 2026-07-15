Мистерията се заплита. Изчезналият бизнесмен се появи кален и мръсен

54-годишният бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени, който беше обявен за издирване, се е прибрал у дома жив, съобщиха местни жители.

По техни данни той е бил кален и мръсен, но в добро общо състояние.

Все още няма официална информация къде е бил Георгиев през близо седмицата, в която беше в неизвестност. Припомняме, че първоначално имаше и версия за евентуалното му отвличане.

Димитър Георгиев е управител на големия частен хлебозавод "Мио" в Павликени. Сигналът за изчезването му беше подаден на 9 юли, след като близките му не успели да се свържат с него в продължение на няколко часа.

Автомобилът му е бил открит пред предприятието, а оттам следите му се губели. В издирването се включиха полиция, доброволци и специализирани екипи.

Мъжът отрекъл пред близки да е бил отвлечен, предаде Нова тв. Той е оцелял като се е хранил с диви плодове. Това е свидетелствал той пред властите, като е дал много странни обяснения, защо е решил, по свои думи, „да се разхожда" повече от седмица.

Той се обадил в Районното на полицията в града и обяснил, че е получил психически срив и сам е хванал гората. Имал проблеми с повредена машина на фурна в хлебозавода. Сутринта, когато изчезна, отишъл на работа. Слизайки от колата, видял, че техникът, който трябвало да я оправи, все още не е дошъл. Травмирал се и поел по поляните извън града, зарязвайки телефони, документи, портфейл.

6 дни бродил из храстите и се хранил с джанки. Не е ясно обаче как при мащабното издирване и обходите из местността северно от Павликени никой не е попаднал на следи от 54-годишния бизнесмен.

Появата му става ден след разпита на собственика на хлебозавода Паун Лазаров - вуйчо на осъдения за убийството на сестрите Белнейски, Лазар Колев. Мъжът беше ключов свидетел по делото, а по време на разследването и заподозрян в престъплението.

Димитър Георгиев и Паун Лазаров идват от Пазарджик в Павликени преди повече от 20 години. Докато управителят е бил в неизвестност, са проверени и финансовите отношения помежду им във фирмата, като е имало данни за злоупотреби от страна на управителя към собственика. Мистериозно изчезналият Димитър Георгиев обаче отрича първоначалната версия, разпространена от негови роднини - отвличане.

Остава неясен въпросът дали Димитър Георгиев ще носи наказателна отговорност, затова че МВР изразходва огромен ресурс за издирването му.

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