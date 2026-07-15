Обрат с жилищата. Вдигат данъчните оценки

Голяма жилищна реформа подготвя кабинетът "Радев". В основата й са нови данъчни оценки на имотите в България. Те са безкрайно остарели и в момента драстично се разминават с пазарната оценка. След близо две десетилетия без промяна държавата подготвя нова формула, по която се изчисляват данъчните оценки на имотите. Работна група към Министерството на финансите вече разработва нова методика, която ще служи за база при определянето на данък сгради и такса смет.

Темата излезе на дневен ред, след като стана ясно, че сегашните оценки не са актуализирани от около 20 години. Това лишава общините от значителни приходи и създава неравнопоставеност между различните типове имоти.

Какво не работи сега

В момента данък сгради се определя като процент (между 1,5 и 4,5 промила) върху данъчната оценка, но почти всички общини прилагат по-ниски ставки – обикновено между 2 и 3 промила. Проблемът обаче е, че самите оценки са силно занижени спрямо пазарните цени.

Това води до парадокси – луксозни имоти често се облагат почти като стари панелни жилища или къщи в малки населени места. Освен това повечето сделки с недвижими имоти се изповядват именно по данъчната оценка, което допълнително намалява приходите в местните бюджети.

Какво ще се промени

Новата методика ще включва по-реалистични критерии като:

местоположение и зона

вид и състояние на имота

година на строителство

реални пазарни цени

Очаква се да отпаднат остарели показатели като това дали имотът е електрифициран или какъв тип дограма има. Вместо тях ще се въведат по-актуални критерии, например енергийна ефективност.

По-старите имоти ще получат по-ниска оценка чрез коригиращи коефициенти, докато търсените райони ще поскъпнат осезаемо. В някои случаи увеличението може да достигне до 30%.

Презониране – най-спорният момент

Един от най-трудните елементи ще бъде новото зониране на градовете. Данъчните зони трябва да отразяват реалните тенденции на пазара, включително появата на нови престижни квартали и курортни райони.

Исторически това винаги е предизвиквало напрежение. При предишен опит в София през 2011 г. някои квартали бяха преместени в по-скъпи зони, което доведе до рязко увеличение на данъците – с до 100% за някои собственици. Впоследствие решението беше отменено.

По-високи данъци за повече имоти

Обмисля се и въвеждане на по-високо облагане за второ и следващи жилища, особено ако са необитаеми или се отдават под наем. Данъчното облекчение за основно жилище ще остане.

Проблем обаче остава липсата на обща система между общините – в момента собственик може да декларира различни имоти като „основно жилище“ в различни градове.

Какво казват кметовете

Повечето общини подкрепят идеята. Според местната власт актуализацията е необходима, за да се осигурят повече средства за инфраструктура и услуги.

В някои населени места данъкът в момента е символичен – едва 10–20 евро годишно, което показва колко остаряла е системата.

Обмисля се данъчните оценки да се актуализират редовно – на всеки 2–3 години или при ръст на пазарните цени над определен праг (например 15%).



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