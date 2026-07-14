Новата Бистрица! Село с райски водопади до София стана имотен магнит

Имотните истории около София почти винаги започват по един и същи начин. Първо няколко семейства откриват мястото. После идват хората, които търсят спокойствие, но не искат да напускат града. След това се появяват инвеститорите. А накрая идва моментът, когато всички започват да питат: "Как не сме го видели по-рано?".

Така се случи с Бистрица. Същият сценарий се разигра в Лозен, Панчарево и Долни Пасарел. Села, които преди години бяха просто точки на картата около София, днес се превърнаха в символи на новия начин на живот - къща с двор, чист въздух и гледка към планината.

Сега вниманието постепенно се измества на север. Към едно село, което доскоро оставаше встрани от големите имотни класации. Локорско.

Мястото, което вече се превръща в имотен хит - уникална природа, близост до столицата и усещане за пространство, което все повече липсва в големия град.

Селото, в което планината започва от прага на дома

Локорско се намира в подножието на Стара планина, в район Нови Искър, само на няколко километра от София. То е част от Столична община, което е едно от най-големите му предимства.

За разлика от много други красиви села, които предлагат природа, но изискват дълго пътуване, Локорско дава нещо много ценно - баланс. Сутрин можеш да бъдеш в центъра на София, а вечер да се върнеш в дом, около който има зеленина, тишина и планински въздух.

Точно това търсят новите купувачи. Не просто къща. А промяна на живота.

През последните години все повече хора започнаха да напускат апартаментите в града не защото искат да избягат от София, а защото искат друга София - по-бавна, по-зелена и по-човешка.

Водопади, гора и спиращи дъха гледки

Една от причините селото да привлича интерес е природата около него. Над Локорско започват маршрути към Стара планина, а районът е известен с малките водопади и красивите речни каскади по Локорската река. Местата около тях постепенно се превръщат в любими за разходки на столичани, които търсят кратко бягство от града.

Тук няма масовия туристически шум. И именно това е чарът.

Селото все още пази усещането за старо българско място - с дворове, зеленина и спокойствие, но вече започва да привлича нов тип жители.

Хора, които виждат в него не минало, а бъдеще.

Сред местните забележителности е църквата „Св. Николай“, която пази историята на селото от векове. А над къщите се откриват широки гледки към Софийското поле - онзи тип панорами, които често са първият сигнал за бъдещ имотен интерес.

Цената на спокойствието: Колко струват къщите?

Локорско все още не е достигнало цените на Бистрица, Бояна или Лозен. И точно това е причината много купувачи да го гледат като възможност. Пазарът в селото вече е разделен на два свята.

Старите къщи, които се нуждаят от ремонт, все още могат да се намерят на значително по-достъпни нива. Но новото строителство и качествените имоти с двор вече се движат в друга категория.

В момента цените на къщите в Локорско най-често са между 180 000 и 250 000 евро за по-обикновени имоти, докато модерни къщи с големи дворове, панорама и съвременна архитектура достигат 350 000–600 000 евро.

Най-търсени са домовете, които предлагат това, което градският апартамент никога няма да даде - пространство.

Двор от 700–1000 квадратни метра, място за градина, детска площадка, зона за почивка. Малък личен свят на няколко минути от София.

Големият интерес вече е към парцелите

Истинският сигнал за бъдещето на едно място обаче не са само продадените къщи. А парцелите. Когато инвеститорите започнат да гледат терени, това означава, че виждат потенциал.

В Локорско все повече внимание привличат големите парцели, подходящи за изграждане на еднофамилни къщи и малки бутикови проекти.

За разлика от южните райони около София, където свободните терени вече са ограничени и цените са високи, северната част на столицата предлага повече пространство.

Това може да се окаже голямото предимство на Локорско. То все още има място да расте.

Ще се появят ли затворени комплекси?

В момента Локорско не може да се сравнява с Бистрица или Панчарево по брой затворени комплекси. Там вече има утвърден пазар на луксозни жилищни проекти. Но именно това може да бъде неговият шанс.

Много от най-успешните райони около София преминават през един и същ път. Първо идват индивидуалните къщи.

После малките инвеститорски проекти. Накрая идват затворените комплекси.

Локорско се намира точно в началото на този процес. Възможно е след няколко години мястото да започне да прилича на това, което Бистрица беше преди две десетилетия – район, който постепенно се превръща в предпочитан адрес за хора с възможности.

Новият купувач вече не търси просто имот

Профилът на хората, които се интересуват от Локорско, е различен от традиционния купувач на село. Това са млади семейства, които искат децата им да растат с двор, а не между бетонни блокове. Това са предприемачи и хора със свободни професии, които могат да комбинират работа от дома с близостта до столицата.

Това са българи, завърнали се от чужбина, които търсят качество на живот, но не искат да се отказват от удобствата на София. Има и друга група - хора, които вече не могат или не искат да плащат цените на южните квартали и търсят следващото място с потенциал. Те купуват бъдеще.

Ще бъде ли Локорско следващата Бистрица?

Имотният пазар не се променя за една нощ. Но всички големи истории започват по един и същи начин - с малко място, което някой първи открива. Бистрица някога също е била просто село в подножието на планината.

Днес името ѝ е символ на престиж. Лозен премина по същия път. Панчарево се превърна в една от най-желаните зони около София. А сега все повече погледи се насочват към Локорско.

Селото има природата. Има връзката с града. Има пространство. А най-важното - все още има усещането за откритие. В имотния свят това често е най-ценният момент. Защото когато всички започнат да говорят за едно място, обикновено най-доброто време вече е минало.

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