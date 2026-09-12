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Пожар гори край София

Пожар гори край София

София. Горят 500 декара борова гора край софийското село Локорско. На мястото на инцидента пристигна кметът на столицата Йорданка Фандъкова. Тя разгов...

21 август | 14:19
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