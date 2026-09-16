Пълна промяна с времето! Първи сняг до дни

Добре изразен студен атмосферeн фронт се очаква да премине през Балканите и България около 21–23 септември, като ще доведе до осезаемо понижение на температурите и промяна на времето към по-типично есенни условия, прогнозират от "Метео Балканс".

Според актуалните прогнози на европейския модел ECMWF преминаването на фронта ще бъде съпроводено с увеличаване на облачността и валежи на места в България и други части на Балканския полуостров. Очаква се застудяването да бъде по-съществено в сравнение с предходните дни, с постепенно понижение на дневните температури.

Циклонално развитие над Черно море

Във връзка с преминаването на студения фронт се очаква циклонално развитие в района на Черно море. То може да подпомогне увеличаването на атмосферната динамика и да създаде условия за валежи, особено в източните и югоизточните части на Балканите.

Към този момент прогнозните сценарии не показват предпоставки за широко разпространени екстремни метеорологични явления. Основният акцент при това атмосферно развитие е застудяването и увеличаването на валежите, а не силните бури или други опасни явления.

Възможен първи сняг по най-високите планини

С понижението на температурите във височина валежите над най-високите части на планините могат временно да преминат в сняг. Това е напълно възможен сценарий за края на септември при нахлуване на по-студена въздушна маса.

Снежна покривка в най-високите части на планините не би била необичайна за този период, особено при достатъчно ниски температури и продължителни валежи.

Добри новини за земеделието

Очакваните валежи могат да имат положителен ефект за земеделието, особено на фона на по-сухите периоди в някои райони. Валежите в края на септември са важни за възстановяването на почвената влага и подготовката на почвите за есенните земеделски дейности.

Важно е да се отбележи, че прогнозата за периода 21–23 септември все още подлежи на уточняване. С наближаването на датите моделите ще дадат по-голяма яснота за количествата валежи, температурното понижение и развитието на циклона над Черно море.

Към настоящия момент очакваното застудяване изглежда като типично есенно атмосферно развитие, което ще сложи край на по-топлото време и ще донесе по-ниски температури, валежи и първи снеговалежи по най-високите планински върхове.