Тежък риск за работещите българи. Експерт бие тревога

Годишната инфлация в България се ускорява през август, като основен фактор за поскъпването са цените на транспорта и най-вече на горивата. Това показват актуалните данни на Националния статистически институт (НСИ). Според председателя на НСИ доц. Анастас Анастасов страната ни следва общата тенденция в Европа, където през последния месец също се наблюдава ускоряване на инфлацията в редица държави.

„Всъщност всички държави в еврозоната, може би с изключение на Финландия, ускоряват инфлацията си през последния месец. Има държави, в които инфлацията расте още по-бързо – като Белгия и Франция. Така че България не е изключение от общата тенденция, която засяга Европа“, коментира председателят на НСИ в ефира на bTV.

По думите му сезонните фактори оказват различно влияние върху отделните групи стоки и услуги. През летните месеци например сезонните плодове и зеленчуци обичайно поевтиняват, докато цените в хотелиерството и ресторантьорството се повишават заради активния туристически сезон.

„Зависи за кои групи продукти говорим. Например при хотелите и ресторантите е логично през август да има покачване на цените, защото тогава сме в сезон. От друга страна, при сезонните плодове и зеленчуци точно през лятото е логично да намаляват цените. Така че зависи от групите стоки“, обясни той.

Транспортът и горивата са основният двигател на инфлацията

Най-сериозен принос за увеличаването на цените през последния месец има секторът „Транспорт“, като основната причина е поскъпването на горивата.

„Най-голямо е повишението в сектор „Транспорт“, най-вече заради горивата, които, знаете, много рязко скочиха и продължават да увеличават своята цена“, каза председателят на НСИ.

По думите му поскъпването се усеща най-вече при бензина и дизела. Увеличение на цените има и при тютюневите изделия и алкохола, както и в ресторантите и хотелите.

В същото време при хранителните продукти няма драстично поскъпване през последния месец.

„За момента при храните няма някакво драстично повишаване на цените, така че там са по-скоро спокойни нещата. За съжаление, наистина е така – когато транспортът се оскъпява, това оказва влияние почти на всички стоки и услуги“, посочи той.

Данните показват и отделни категории, при които цените намаляват. Сред тях са дрехите и обувките, което до голяма степен се дължи на сезонните разпродажби през август.

„Единствено при дрехите и обувките имаме някакво поевтиняване, най-малкото заради това, че имаме сезонни разпродажби през август. При храните почти няма някакво драстично покачване, но останалите – най-вече транспортът, на второ място различни фризьорски услуги – също продължават да се покачват. Ресторантите и хотелите също продължават своето поскъпване“, каза председателят на НСИ.

Ресторантите и хотелите – сред секторите с най-голямо поскъпване

Хотелиерството и ресторантьорството са сред секторите, в които цените са се увеличили значително за последната година. По данни на НСИ между август 2025 г. и август 2026 г. поскъпването в тази група е около 10%.

„Също ресторантите и хотелите за последната една година имат около 10% увеличение на цените. Тоест два пъти повече, отколкото е инфлацията“, обясни доц. Анастасов.

Така хотелиерството и ресторантьорството се нареждат сред секторите с най-съществен ръст на цените за разглеждания период.

Ще продължат ли горивата да повишават цените и на останалите стоки?

Поскъпването на горивата традиционно се отразява и върху останалата част от икономиката, тъй като транспортните разходи участват в цената на множество стоки и услуги.

Според председателя на НСИ именно това е един от основните рискове пред инфлацията през следващите месеци.

„Ако горивата продължат да нарастват и през септември месец – те вече нарастват през септември, това неминуемо ще окаже влияние върху всички стоки и услуги. Така че големият риск върху бъдещата инфлация е именно това – да се оскъпи транспортът, а той да повлече след себе си и покачване на цените“, каза той.

Това означава, че продължаващото увеличение на цените на бензина и дизела може да се пренесе и върху други сектори, ако тенденцията се запази.

Все повече работещи българи са в риск от бедност

По време на разговора беше засегната и друга тема, следена от НСИ – делът на работещите бедни.

Данните показват тенденция на увеличение на дела на работещите хора, които живеят около или под линията на бедността. През 2010 г. те са били 6,4%, докато през 2025 г. делът достига около 10%.

Според председателя на НСИ една от причините е голямата разлика в доходите в България.

„Не трябва да забравяме, че в България доходите имат много големи диспропорции. Тоест имаме поляризация в доходите. Имаме високи заплати, имаме и ниски заплати. Имаме високи доходи и ниски доходи“, посочи той.

Като показател за неравенството се използва коефициентът на Джини.

„Доказателството за това е, че ние изчисляваме така наречения коефициент на Джини, който показва неравенството на доходите на хората, и той е най-високият в Европейския съюз. Тоест освен тенденцията, която показват средните величини, ние изследваме и неравенството в доходите, а неравенството наистина е голямо в България“, обясни доц. Анастасов.

По думите му около 10% от работещите българи са в категорията на хората, които са около или под линията на бедност.

Нова методология за изчисляване на заплатата за издръжка

Предстои промяна и в начина, по който ще се оценява адекватността на минималната работна заплата. По думите на председателя на НСИ ще бъдат въведени допълнителни показатели, които ще позволят по-детайлно измерване на необходимите средства за издръжка.

„За първи път беше договорен един механизъм, в който бяха включени различни индикатори. Някои от тях са нови индикатори, като веднъж на три години ще се измерва адекватността на минималната работна заплата, като в бъдеще ще бъде изчислявана заплата за издръжка“, каза той.

В момента се обсъждат промени в Кодекса на труда, които трябва да бъдат разгледани от парламента.

„В момента има промяна в Кодекса на труда, той е в парламента, очаква се буквално да бъде гласувана тук през следващите седмици. И през следващите девет месеца ние трябва да разработим нова методология, с която да измерваме заплата за издръжка“, заяви председателят на НСИ.

На фона на ускоряването на инфлацията през август именно цените на горивата остават един от ключовите фактори, които могат да окажат влияние върху стойността на стоките и услугите през следващите месеци. При храните засега не се отчита съществено общо поскъпване, но транспортът, услугите, ресторантите и хотелите продължават да оказват натиск върху потребителските цени.