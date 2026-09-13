Омбудсманът атакува в КС важни промени за заплатите и стажа
Какви нередности видя Делчева
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Какви нередности видя Делчева
Най-дълъг очакван трудов живот имат жителите на Нидерландия, които средно работят 44 години
Директивите са на Брюксел, променят законите у нас
Темата беше коментирана на фона на решенията за възнагражденията в публичния сектор
Скритата картина зад икономическия напредък
Каква е причината?
Под натиск може да попадне и средната класа
Тя ще се изплаща след приключване на обучението, като то следва да е завършено не по-рано от 30 април 2025 г.
Един документ отива в миналото
Със 100% увеличение се заплаща и извънредният труд в тези дни
Дойде Денят на данъчната свобода за 2024 година
Съществуват и случаи, при които се полага и четворно увеличение по време на извънреден труд
Заплатите ще бъдат увеличени от 1 януари със задна дата
НОИ обяви какво ще се случи на тази дата
Синдикатите изчислиха за какво отива най-голямата част от доходите ни
Съобщението е на министър Иванка Шалапатова.
Стачка на работещите в сектора ще предизвика затруднения
6,4% дефицит има в проекта на бюджет за 2023 г., предложен от служебния кабинет
Враца се нареди на второ място в страната по средна брутна работна заплата
Работодателите ще бъдат принудени да повишат всички възнаграждения, не само МРЗ