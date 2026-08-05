Омбудсманът атакува в КС важни промени за заплатите и стажа

Омбудсманът Велислава Делчева сезира Конституционния съд с искане да бъдат обявени за противоконституционни текстове от Кодекса на труда, свързани със„замразяването“ на минималната работна заплата и новия начин за изчисляване на трудовия стаж при работа на непълно работно време.

Според Делчева с приетите промени се премахва действащият механизъм за ежегодно определяне на минималната работна заплата, без да бъде предложен нов модел, без срок за въвеждането му и без гаранции, че възнаграждението ще бъде актуализирано.

Омбудсманът оспорва и новите правила за признаване на трудовия стаж. Вместо досегашната практика, при която за пълен ден трудов стаж се признаваше работа от поне половината от законоустановеното работно време, вече се въвежда стриктно пропорционално изчисляване на стажа според реално отработените часове.

Кои ще бъдат най-засегнати?

Според омбудсмана новата уредба ще засегне най-силно хората, които работят на непълно работно време, сред които:

родители на малки деца;

хора с трайни увреждания или здравословни ограничения;

учащи;

пенсионери;

хора, които се грижат за свои близки;

граждани, за които почасовата работа е единствената възможност за заетост.

Какви могат да бъдат последиците?

В искането до Конституционния съд се посочва, че новият режим може да забави придобиването на трудов стаж и да намали размера на редица права, които зависят от него.

Сред тях са:

платеният годишен отпуск;

допълнителните отпуски;

допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит („клас прослужено време“);

различни обезщетения.

Според омбудсмана оспорените разпоредби противоречат на принципите на правовата и социалната държава, както и на конституционните гаранции за защита на труда, правото на труд, минималното трудово възнаграждение и платения годишен отпуск.

Сега Конституционният съд предстои да прецени дали ще допусне искането за разглеждане и дали оспорените текстове са в съответствие с Конституцията.