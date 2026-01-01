КНСБ поиска стоп за минималната заплата. Чака решение на Конституционния съд
Пламен Димитров настоя кабинетът да не определя нов размер, докато не стане ясно дали формулата за 50% от средната заплата остава в сила
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Пламен Димитров настоя кабинетът да не определя нов размер, докато не стане ясно дали формулата за 50% от средната заплата остава в сила
Тристранката не постигна консенсус, министрите казват финалната сума
Работодатели и синдикати приеха общ механизъм, но истинската битка за конкретната сума предстои
Какви нередности видя Делчева
Очаква се от януари да стане 710 евро
Темата беше коментирана на фона на решенията за възнагражденията в публичния сектор
Не е добра идея държавата да определя МРЗ, когато сме в действаща пазарна икономика, коментира министър Ефремова
Кое правило ще бъде актуализирано
Увеличава се МРЗ от Нова година
МРЗ у нас може да се повичи драстично и още догодина да достигне до нечувани стойности.
София. Правителството обсъжда републиканския бюджет, както и този на общественото осигуряване на редовното си заседание в сряда. Бюджетът на НЗОК обач...