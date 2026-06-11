Гълъб Донев: Търсим нов механизъм за минималната заплата

Правителството ще търси нов начин за определяне на минималната работна заплата, тъй като действащият механизъм не съответства напълно на европейските изисквания. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в „Интервюто в Новините на NOVA“.

По думите му в момента работодатели, синдикати и държавата обсъждат в рамките на Тристранния съвет как да бъде формирана минималната работна заплата занапред.

„В момента тя се формира като 50% от средната брутна работна заплата за страната. Това е нещо, което не съответства и на директивата, която България трябва да приложи в пълнота по отношение на минималните доходи“, подчерта Донев.

Финансовият министър посочи, че има уверение от социалните партньори, че ще работят заедно по изработването на нов механизъм.

„Имам уверението и на работодателите, и на синдикатите, че ще седнат на масата и ще работят по намиране на механизъм за това как да бъде определен размерът на минималната работна заплата“, заяви той.

Темата беше коментирана на фона на решенията за възнагражденията в публичния сектор. Междувременно Правната комисия в парламента единодушно подкрепи предложението за замразяване на депутатските заплати на нивата от март 2026 г.

Според Донев обаче по-важният въпрос остава намирането на устойчив модел за определяне на минималното възнаграждение, който да бъде съобразен както с европейските правила, така и с реалностите на българския пазар на труда.

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