Отиде си известен финансист. Ключова фигура от времето на борда
Ангарски е починал след кратко боледуване
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Ангарски е починал след кратко боледуване
Разходите растат заради пенсии, заплати и инвестиции, а Брюксел очаква страната да върне дефицита под 3% от БВП до 2029 г.
Тристранката не постигна консенсус, министрите казват финалната сума
Личните асистенти вече са най-голямата социална група у нас, готвят се промени
Републиканците в Конгреса настояват да бъде отпечатана и юбилейна банкнота от 250 долара с портрета му
Приходите в хазната се увеличават с над 8%, но по-високите разходи за пенсии, заплати и инвестиции задълбочават дефицита
"Прогресивна България" предлага три тежки одита
КНСБ и КТ „Подкрепа“ настояват за промени в проектобюджета за 2026 г. преди заседанието Тристранката
Премиерът обвини предишните управления, че са докарали публичните финанси до риск от 7,5% дефицит, и обеща да не задушава икономиката с механични съкр...
Ето кога ще бъде представен държавният бюджет
Пламен Тодоров има опит в АДФИ, ДАНС и системата на Министерството на вътрешните работи
Темата беше коментирана на фона на решенията за възнагражденията в публичния сектор
Преводът е извършен в съответствие със Закона за БНБ
Финансовото ведомство отчита серия от мерки още в първите седмици на новия министър
Съгласия има, но и спорните теми остават
Постъпленията към държавната хазна са нараснали с близо 15% спрямо отчетените към октомври миналата година
Днес се решава съдбата на първия бюджет в евро
Фирмите са внесли в хазната 3.734 млрд. лв., показват данните от изпълнението на бюджета към края на юли
Министерство на финансите пусна нова наредба
Това бе осми аукцион за пласиране на нов дълг на вътрешния пазар от началото на 2025 г.