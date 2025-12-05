Бюджет 2026 - разговорите влязоха в решителна фаза

Министърът на финансите Теменужка Петкова и представителите на работодателските организации и синдикатите провеждат среща в Министерството на финансите, посветена на подготовката на държавния бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) и бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 година. Очакванията са високи, защото след дълги дискусии страните се опитват да постигнат обща рамка, която да удовлетвори както бизнеса, така и работещите граждани.

Прозрачен старт, след което експертно без камери

Началото на срещата беше публично и се излъчваше в интернет, което даде възможност да се види самият процес на договаряне. В по-късен етап обаче разговорите преминаха в експертен формат зад затворени врати, като част от принципните параметри и финансови разчети се обсъждаха без пряко излъчване. След края на работата участниците ще излязат на брифинг пред медиите.

Финансовият министър Теменужка Петкова заяви, че министерството е остойностило основните предложения на социалните партньори и те вече са включени в подготвения проект на бюджета за 2026 г. Според нея всички оценки са направени с цел максимално съобразяване с исканията на работодателите и синдикатите.

Голяма част от параметрите вече са безспорни

Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев подчерта, че вчера синдикати и работодатели са провели дълга и конструктивна дискусия, на която страните са се обединили около голяма част от обсъжданите теми. По думите му е постигнато съгласие по важни параметри от бюджета, което е в интерес както на бизнеса, така и на работниците.

Румен Радев, председател на АИКБ и ротационен председател на АОБР, уточни, че има разбирателство около ключови мерки за бюджета за 2026 година, но има и теми, по които все още не е постигнато пълно съгласие.

Оптимизъм, но не и наивност

Председателят на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов отбеляза, че срещата бележи движение в положителна посока. По негови думи във вторник, по време на предходното заседание, страните са обсъждали основно различията, докато днес акцентът е паднал върху темите, по които е намерено съгласие.

„Бих предложил да вървим напред, без да съм кой знае колко оптимист от политическа гледна точка за това, което ни очаква. Но ние сме длъжни да опитаме и да видим какво ще излезе“, посочи Манолов.

Очаквания за публични позиции

След края на разговорите участниците ще излязат с официални изявления пред медиите. Бюджетът за 2026 година постепенно започва да придобива форма, но дали ще има пълен консенсус – предстои да разберем след следващите политически и експертни рундове.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com