Държавата без бюджет, спорът се изостря

Темата за държавните финанси отново излезе на преден план месеци след протестите, които през декември доведоха до изтеглянето на бюджета и до оставката на правителството на Росен Желязков. В условията на политическа нестабилност и очаквания за нов кабинет едва в средата на пролетта въпросът вече не е само какъв бюджет е нужен, а дали изобщо сегашният парламент трябва да го приема.

Синдикатите: Бюджетът е спешно необходим

Президентът на КНСБ Пламен Димитров подкрепи идеята финансовият план за 2026 година, предложен от БСП и вече съгласуван със синдикати и работодатели, отново да бъде внесен в пленарната зала. По думите му пред бТВ това е бил труден компромисен вариант след сериозна ревизия на първоначалната рамка, която не е била приемлива за нито една от страните. Димитров обаче изрази скептицизъм, че в настоящата политическа среда подобен ход е възможен, въпреки че според него нуждата от бюджет е „крещяща“.

Синдикалният лидер предупреди, че продължителното управление без бюджет създава сериозни рискове за държавата. Според него България има нужда от финансов план с ясни параметри възможно най-скоро, тъй като при изчакване на редовно правителство реалистичният хоризонт за нов бюджет се измества най-рано към юли, и то при условие че след изборите бъде съставен стабилен кабинет.

Работодателите: По-добре без бюджет, отколкото лош

На противоположна позиция застана председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, който беше категоричен, че настоящият парламент няма легитимност да приема бюджет за тази година. По думите му липсата на бюджет в момента е по-малкото зло в сравнение с начина, по който публичните финанси са били управлявани през последните години.

Велев определи като „вакханалия“ практиката на безразборно теглене на заеми и харченето им за текущо потребление, вместо за инвестиции. Според него именно този модел води до неустойчивост на публичните финанси и неминуемо влошаване на жизнения стандарт в средносрочен план.

Предупреждение за дългова спирала

Работодателските организации виждат в настоящата ситуация риск от повторение на негативни сценарии, наблюдавани в други държави. Велев посочи примерите на Гърция и Румъния, като подчерта, че ежегодното поемане на нов дълг в размер на 17-18 милиарда лева, който дори не покрива ръста на БВП, е ясен сигнал за опасна тенденция.

Така спорът за бюджета се превръща не просто в технически дебат, а в сблъсък на две философии – синдикатите настояват за спешна финансова рамка като инструмент за стабилност, докато работодателите предупреждават, че прибързан и нелегитимен бюджет може да задълбочи проблемите вместо да ги реши.

