От поколение на поколение: Работата в Ел Би като семейна традиция

В „Ел Би Булгарикум“ традицията не е просто дума, нито само начин на мислене. Тя е жива история, дух, мисия и послание, които са закодирани във всеки продукт и се предават от поколение на поколение служители и работници в компанията. А понякога любовта към Ел Би се предава от майка на дъщеря, от майка на син, от баба на внук и то само в едно семейство.

Такава е и историята на Елена Митова – служител във фирмения магазин, дъщеря на инженер-технолог от компанията и майка на бъдещ аграрен специалист. История, в която вкусът на българското мляко се превръща в семейна мисия.

Пътят на Елена в „Ел Би Булгарикум“ започва съвсем естествено с познатия от детството вкус на истинското мляко преди 11 години.

„От малка познавам вкуса на млякото и бях убедена, че ще мога да запозная и други хора с този вкус“, споделя тя.

Първият ѝ работен ден е напрегнат – нова среда, нова сфера, много отговорности. Но с подкрепата на колегите и с желание за учене, трудностите бързо отстъпват място на увереността.

За Елена работата във фирмения магазин има особена стойност. Това е мястото, където марката среща своите потребители лице в лице.

„Обичам хората и разговорите с тях – мога да предам важна информация и съвети за правилното хранене, а понякога научавам и нещо ново за себе си“, казва тя.

Семейната връзка с „Ел Би Булгарикум“

Историята на семейството ѝ е тясно свързана с корените на българското кисело мляко. Бащата на Елена е роден в района на с. Студен извор – родното място на д-р Стамен Григоров, откривателят на Lactobacillus bulgaricus. Майка ѝ пристига от Русия, установява се в България и започва работа първо в „Сердика“, а по-късно в „Ел Би Булгарикум“ като инженер-технолог където остава да работи в продължение на 35 години.

От нея Елена научава не само професионални знания за закваските и млечните продукти, но и ценности – дисциплина, хигиена, доброта и настроение.

„Като дете наблюдавах под микроскоп бактериите – техните форми, от които идва и логото на Ел Би“, спомня си тя.

Днес Елена е убедена, че „Ел Би Булгарикум“ не е просто работно място, а част от семейната ѝ история. И е безкрайно признателна, когато вижда доволните клиенти и тяхната оценка за продуктите.

През погледа на две поколения „Ел Би Булгарикум“ изминава дълъг път – от работа, насочена към закваските и научните изследвания, през постепенно разширяване на продуктовата гама, до днешното модерно производство във Видин.

През всички тези години компанията се променя, но запазва основното: хора с опит, професионализъм и отговорност към това, което стига до трапезата. Именно тази последователност прави марката разпознаваема и създава доверие, което се гради с времето. И което се възпитава в семейството.

Майката на Елена, инженер-технолог в Ел Би в продължение на 35 г.

Третото поколение – поглед към бъдещето

Днес историята продължава с третото поколение. Синът на Елена учи в Професионалната гимназия „Д-р Стамен Григоров“ и проявява интерес към аграрния сектор – неслучайно, израснал с вкус към сирене, кашкавал и айрян.

„Трябва да ценим плодородните си земи, знанията и традициите си и да стимулираме младите хора да се връщат към тях“, вярва тя.

Според Елена най-ценното, което отличава „Ел Би Булгарикум“, е съчетанието от вкус, традиция, качество и сплотени екипи. Доверието на клиентите се печели трудно – с разговори, с насърчаване да опитат и сами да преценят, но най-вече чрез препоръките на доволните хора.

Личната мотивация

„Че сме най-добрите“ – това е най-честото, което Елена чува от клиентите, и именно то я мотивира да запознава все повече хора, особено деца, с продуктите на „Ел Би Булгарикум“.

Работата с клиенти е предизвикателна, но когато зад гърба си имаш истински качествени продукти, тя се превръща в удоволствие.

„В тази сфера е силата на България – нейната идентичност и възможност за развитие“, убедена е Елена.

