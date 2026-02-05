Общество

Лошо. Отнеха май завинаги голямо удоволствие на българите

Очевидно е, че безплатното кино вече приключи

Лошо. Отнеха май завинаги голямо удоволствие на българите
05 фев 26 | 16:04
През последните дни много хора с неприятно усещане разбраха, че торент тракера Замунда е затворен. Мнозина смятаха, че отново всяко чудо за три дни, но този път далеч не е така.

На 30 януари 2026 г. беше проведена мащабна операция на ГДБОП, ДАНС и американските власти (министерство на правосъдието на САЩ), при която бяха иззети домейните на основните сайтове — Zamunda.net, ArenaBG.com и Zelka.org.

Повечето потребители виждат съобщение за изземване на домейна от властите, тъй като те вече сочат към сървъри, контролирани от САЩ. На трима души вече са повдигнати обвинения за създаване и поддържане на платформи за пиратско съдържание.

Въпреки че основните домейни са спрени, инфраструктурата на сайтовете често остава активна. Потребители съобщават, че достъпът все още е възможен през алтернативни домейни (mirror сайтове), използване на VPN или чрез смяна на DNS настройките (например към тези на Google: 8.8.8.8).

Ако се опитвате да отворите Zamunda.net и не успявате, най-вероятно виждате резултата от тази блокировка.

Надеждата вече не е голяма

Този път изглежда, че ситуацията е по-сериозна от обикновено и може да не приключи за „три дни“. Макар в миналото подобни акции да са имали временен ефект, текущите събития от края на януари 2026 г. сочат за мащабна и дългосрочна координация:

Акцията не е само на българските власти (ГДБОП и ДАНС), а е проведена съвместно с Европол и министерството на правосъдието на САЩ.

САЩ са иззели основните домейни (zamunda.net, arenabg.com, zelka.org), тъй като те са били регистрирани в американски регистри. Това прави връщането им на старите адреси практически невъзможно без съдебно решение.

Иззети са множество сървъри и компютърна техника. Въпреки че инфраструктурата на торент тракерите е разпределена, ударът върху административния екип е значителен.

Чака ли се "възкръсване"?

В интернет историята подобни „чудеса“ често оцеляват чрез промяна на формата. Потребители вече съобщават за работещи алтернативни домейни (като .se версията, която исторически се управлява от друг екип) и достъп през променени DNS настройки или VPN.

Накратко: домейните вероятно са загубени завинаги, но общността и съдържанието често намират начин да „възкръснат“ под друго име или адрес.

Автор Стандарт Новини
3 Коментара
LARD
преди 1 час

Госпожо Стандарт Новини, от заглавието разбирам през май затварят Замунда. Отделно от това, не виждам от какво е продиктувана злобата ви към хората, които се опитват да гледат нещо, за което е трудно да намерят пари за да му се насладят. Е сигурно вашите журналистически заплати са огромни и не ви пука за тях. Прекрасен егоизъм, прекрасен... Само информативно, госпожо, има достатъчно алтернативи в днешно време, и ако желаете /едва ли/ може да се поразровите и запознаете. По понятни причини няма да ги напиша в това писмо.

гост
преди 1 час

чакай бе, и аз съм читател, за каква злоба говориш? Просто хората ти съобщават за един неизбежен край, от който никой не е доволен. Къде ти е главата?

LARD
преди 0 секунди

Ако го прочетете ше разберете за кво иде реч. Нямам намерение да се обяснявам за мойта глава. Опитайте да сте малко по-любезни, не сме на пазара Кирков. Край няма да има за това. Десетки пъти се опитват да ги спънат и за щастие не се получава. Това е. Приятна вечер.

