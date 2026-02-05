Лошо. Отнеха май завинаги голямо удоволствие на българите

През последните дни много хора с неприятно усещане разбраха, че торент тракера Замунда е затворен. Мнозина смятаха, че отново всяко чудо за три дни, но този път далеч не е така.

На 30 януари 2026 г. беше проведена мащабна операция на ГДБОП, ДАНС и американските власти (министерство на правосъдието на САЩ), при която бяха иззети домейните на основните сайтове — Zamunda.net, ArenaBG.com и Zelka.org.

Повечето потребители виждат съобщение за изземване на домейна от властите, тъй като те вече сочат към сървъри, контролирани от САЩ. На трима души вече са повдигнати обвинения за създаване и поддържане на платформи за пиратско съдържание.

Въпреки че основните домейни са спрени, инфраструктурата на сайтовете често остава активна. Потребители съобщават, че достъпът все още е възможен през алтернативни домейни (mirror сайтове), използване на VPN или чрез смяна на DNS настройките (например към тези на Google: 8.8.8.8).

Ако се опитвате да отворите Zamunda.net и не успявате, най-вероятно виждате резултата от тази блокировка.

Надеждата вече не е голяма

Този път изглежда, че ситуацията е по-сериозна от обикновено и може да не приключи за „три дни“. Макар в миналото подобни акции да са имали временен ефект, текущите събития от края на януари 2026 г. сочат за мащабна и дългосрочна координация:

Акцията не е само на българските власти (ГДБОП и ДАНС), а е проведена съвместно с Европол и министерството на правосъдието на САЩ.

САЩ са иззели основните домейни ( zamunda.net , arenabg.com , zelka.org ), тъй като те са били регистрирани в американски регистри. Това прави връщането им на старите адреси практически невъзможно без съдебно решение.

Иззети са множество сървъри и компютърна техника. Въпреки че инфраструктурата на торент тракерите е разпределена, ударът върху административния екип е значителен.

Чака ли се "възкръсване"?

В интернет историята подобни „чудеса“ често оцеляват чрез промяна на формата. Потребители вече съобщават за работещи алтернативни домейни (като .se версията, която исторически се управлява от друг екип) и достъп през променени DNS настройки или VPN.

Накратко: домейните вероятно са загубени завинаги, но общността и съдържанието често намират начин да „възкръснат“ под друго име или адрес.

