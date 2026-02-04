Тежък шок за Неделя Щонова! Разкритието

Неделя Щонова е разкъсвана от от вътрешни противоречия. Известер лекар изплува от досиетата "Епстийн" и съкруши водещата на "Светът на здравето".

Оказва се, че д-р Питър Апия е водил активна кореспонденция с Джефри Епстийн (Епщайн) в периода 2015-2019 г. Канадско-американският лекар се споменава... 1700 пъти, което разстрои Щонова и тя разголи душата си във Фейсбук. Д-р Апия е бил неин гуру, тя го е следвала и цитирала, но сега губи уважението си към него.

Ето какво пише Неделя във Фейсбук:

Смутена съм.

Смутена, защото след като прочетох и разбрах всичко това, сякаш голяма част от уважението ми се пропука ... и не толкова заради фактите, колкото заради избора ... и продължителната близост там, където е трябвало да има дистанция.

В началото на февруари 2026 г. Министерството на правосъдието на САЩ публикува огромна порция документи, свързани с делото и ареста на Джефри Епщайн. В този контекст името на д-р Питър Атия - канадско-американски лекар, експерт по дълголетие и автор на книгата Outlive (книга, която съдържа наистина ценни и полезни идеи за превенция и здраве) ... се появява повече от 1700 пъти в документите.

Явно Питър Атия е водил многобройна кореспонденция с Епщайн в периода 2015 - 2019 г., години след като Епщайн вече е осъден през 2008 г. за проституция с непълнолетни.

Това поражда много въпроси и размисъл.

Оказва се, че имейлите съдържат както обичайни теми, така и неловки или неуместни обмени, които самият Атия по-късно определя като неподходящи. След публичното разкриване той излезе с официално изявление, в което заяви, че няма никакво участие или отношение към престъпните действия на Джефри Епщайн, че не е посещавал негови частни имоти, не е летял с личния му самолет и не е присъствал на каквито и да било секс партита. Питър Атия изрази съжаление за комуникацията си с него и подчерта, че днес би постъпил различно и не би поддържал подобна връзка.

Случаят вече има и професионални последици и поради обществения и медиен натиск CBS News отложи или оттегли ?? сегмент с негово участие и постави под въпрос бъдещето му като коментатор.

Компании от здравния и атлетичния сектор, с които той е бил свързан - сред тях и David Protein - премахнаха името му от своите сайтове, а Атия подаде оставка от някои позиции след разкритията.

Важно е да кажем, че срещу Питър Атия няма повдигнати обвинения в престъпление и няма доказателства, че е участвал в сексуална експлоатация, трафик на непълнолетни или други престъпни дейности.

Контекстът обаче е друг ... и това ме размисли дълбоко ... той е поддържал контакт с влиятелен, но вече публично дискредитиран човек, и е продължил тази комуникация въпреки известните обвинения.

Въпросът не е юридически, а морален.

Въпросът за преценката, етиката, професионалната и човешка отговорност на публичните фигури, особено на онези, които говорят за здраве, дълголетие и смисъла на добрия живот.

Чувствам се доста смутена. Когато човек говори за дълголетие, здраве, смисъл, бъдеще ... той неизбежно става морален ориентир, дори да не го иска.

И в този момент преценката кого допускаш в орбитата си вече не е личен детайл, а част от посланието ти! ... защото влияеш.

И най-болезненото, но и най-човешко е, че можем да казваме дълбоки истини за тялото, метаболизма, движението и риска... и в същото време да сме наивни ?? удобни или самозаблудени в човешките си избори.

Това не обезсмисля всичко, което доктор Питър Атия е направил и казал ... но го поставя в контекст. В свят, който бърза да съди или оправдава ... идеите могат да са ценни, а изборите проблематични и между тях винаги стои нашата отговорност като мислещи хора.

Изгубих част от уважението си към д-р Питър Атия. И ми е мъчно за това. Следя работата му от години. Неговият подкаст, The Drive, както и фокусът на Medicine 3.0 върху превенцията са повлияли на много хора, включително и на мен. Но нямам желание повече да го слушам.

Все пак ... към лекарите трябва да се прилагат по-високи морални стандарти. Поддържането на близки лични отношения с осъден сексуален престъпник дълго след като фактите са били публично известни повдига сериозни въпроси за преценката, границите и надеждността - особено когато става дума за човек, позициониран като водещ световен глас в областта на здравето, дълголетието и превантивната медицина.

Това е разочароващо.

И тъжно ... и обезсърчаващо.

И напомня нещо важно - почтеността е по-важна от всякакви протоколи и биомаркери.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com