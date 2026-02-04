Парламентът взе ключово решение за пенсиите

Пенсионната реформа е приета на първо четене от социалната комисия в парламента. Предложението беше одобрено с гласовете на всички партии освен БСП и "Възраждане".



Промените в социалното осигуряване са насочени изцяло към втория стълб на пенсионната система - задължителния частен пенсионен фонд. До момента парите, които частните пенсионни фондове управляват, се инвестират по един и същ начин, независимо от профила на клиента.

Идеята сега е да се въведе мултифондова система - създават се подфондове, които ще инвестират парите на клиента по различен начин, като това ще зависи от профила и желанието на самия клиент.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com