Горещи данни от НОИ: Аномалия с пенсиите

Пенсията за инвалидност поради общо заболяване е най-често отпусканата сред новите пенсии у нас. Тази аномалия се вижда от нови данни на Националния осигурителен институт за пенсиите през първите девет месеца на 2025 г.

За периода януари-септември 2025 г. в България са отпуснати 80 121 пенсии, от тях 8102 са наследствени, а останалите 72 019 са лични. От всички нови пенсии тези за инвалидност поради общо заболяване са 37 698, а за осигурителен стаж и възраст изостават с около 1300 броя и са 36 393.

Това е тенденция, която се наблюдава в последните години. Като се елиминират наследствените пенсии, които почти изцяло са инвалидни, обикновените пенсии излизат пред инвалидните, но остават твърде близки по брой - 35 122 за осигурителен стаж и възраст срещу 31 098 за инвалидност поради общо заболяване. Към това трябва да се прибавят и нови 3605 социални пенсии за инвалидност, които пък вече нямат и връзка с трудова дейност. За сравнение, социалните пенсии за старост, отпуснати през първите девет месеца на 2025 г., са само 856 броя.

Спрямо същия период на 2024 г. новоотпуснатите пенсии леко намаляват - с няколкостотин. Незначително намаление има при всички видове пенсии, с две изключения. Миналата година са се пенсионирали повече хора от сектор "Сигурност" - 1479 срещу 1321 за деветмесечието на 2024 г. Увеличават се с малко и социалните пенсии за старост.

36 416 пенсионери са получили първа лична пенсия в периода януари-септември 2025 г. От тях по "класическите" текстове от Кодекса за социално осигуряване – чл. 68, ал. 1 и 2, т.е. с пълен осигурителен стаж и навършена възраст, са 18 879 пенсии. По-малко са хората, които поради недостатъчно стаж чакат до 67-годишна възраст, за да се пенсионират (чл. 68, ал. 3) – 9674 сега при 9875 през деветмесечието на 2024 г. Увеличават се обаче онези, които избират да се пенсионират до една година преди навършване на възрастта, защото вече са събрали стажа – те са 6138 души при 5555 през 2024 г. Тези хора се съгласяват да получават доживотно намалена пенсия заради предсрочното пенсиониране.

Броят на пенсионерите продължава да се увеличава, като от НОИ в анализите си досега са посочвали за основни причини именно по-благоприятните условия за отпускане на инвалидни пенсии и поредица от решения за промяна в обхвата на стажа, който се зачита за пенсиониране с недостатъчно стаж, пише "Сега". В края на септември 2025 г. пенсионерите са 2 059 658 при 2 047 486 души по същото време на 2024 г.

Инвалидните пенсии са над половин милион – 480 620 са пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, а 55 700 са социалните пенсии за инвалидност. В края на септември двата вида инвалидни пенсии са 536 320, докато година по-рано са били с над 19 000 по-малко (517 072).

