9 дни ни мъчи магнитна буря!

Магнитна буря ще ни мъчи повече от седмица. Дългосрочната прогноза сочи, че тя ще бъде с умерена сила, но пък ще продължи 9 дни. Изригването ще започне в петък, 13-и.

Заради изригванията северното сияние може да стане видимо в северни ширини, например в Скандинавия, Исландия, Канада. В по-южни региони като Централна Европа е малко вероятно да се види, но не е невъзможно при силна активност, обясняват специалистите, пише "Телеграф".

Магнитната буря представлява временно смущение в магнитното поле на Земята, причинено от повишена слънчева активност, като слънчеви изригвания и коронални изхвърляния на маса. Може да има слаби смущения в радиовръзките или навигационните системи.

При повечето хора магнитната буря не води до сериозни последствия, но при по-чувствителните индивиди могат да се появят различни неразположения. Най-често се съобщава за главоболие, умора, замайване, раздразнителност, нарушения на съня и понижена концентрация.

Възможни са и колебания в кръвното налягане, сърцебиене и общо чувство на отпадналост, особено при хора със сърдечносъдови заболявания, мигрена или хронични състояния. Научните изследвания по темата дават противоречиви резултати и не доказват категорично, че магнитните бури са пряка причина за сериозни здравословни проблеми при здрави хора, но е възможно те да действат като допълнителен стресов фактор за организма. Обикновено се препоръчва по време на магнитна буря да се избягва претоварване, да се осигури достатъчен сън, добра хидратация и спазване на предписаното лечение при наличие на хронични заболявания.

През последните години се наблюдава повишена слънчева активност, изразяваща се в по-чести и по-силни слънчеви изригвания. Причината е навлизането на Слънцето във фазата на т.нар. слънчев максимум – период от приблизително 11-годишния слънчев цикъл, когато броят на слънчевите петна и изригванията достига най-високи стойности. Това води до по-чести геомагнитни бури, които могат да окажат влияние върху комуникационните системи.

Според учените активността постепенно ще започне да намалява, но и през следващите месеци са възможни силни слънчеви изригвания.

