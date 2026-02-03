Общество

Порноскандалът в Бургас трещи! В салоните заснеха и...

Нови шокиращи разкрития по случая

Снимка: БТА
03 фев 26 | 20:26
Агенция Стандарт

Нови разкрития по скандала със записите от салони за епилация, изтекли към порно сайтове. Двата салона, от които видеа на десетки жени от процедури по лазерна епилация бяха разпространени в сайтове с порнографско съдържание, работиха и днес. Сред клиентите в салоните се оказват и няколко малолетни момичета - едно от тях е на 9 години.

„Лятото я заведох за процедура на крачетата - кола маска. Не знаех, че студиото не е защитено. Не видях камерата за видеонаблюдение, не предполагах изобщо, че може да има такава камера”, обяснява майката на 9-годишното момиче. „Тъжно реагира, ако имам клипче как ще е, какво ще кажат в училище, те дали ще го видят, аз успях да я успокоя, но първата ѝ реакция въобще не беше добра”, допълва майката на детето пред NOVA.

Днес на разпит са били собствениците и на двата салона, разпитвани са били още бивши и настоящи служители, както и доставчици на интернет и такива, които монтират видеокамери за наблюдение.

Въпреки подадения сигнал в полицията в шок продължава да бъде и семейството на едно от непълнолетните момичета, които откриха телата си във видеоклиповете. „Това е супер унизително, направо нямам думи, всички сме потресени, цялото семейство е в шок”, каза майката на 17-годишното момиче, открило себе си в порно сайтовете.

Новината за видео от трети салон в Бургас, клон на популярна верига разпространена в цялата страна, вдигна на крак разследващите. Камерата обаче се оказва само една, насочена единствено към рецепция.

Освен в Бургас, има качени видеа и от салон за епилация в Казанлък. Жертви на непозволеното заснемане в града са десетки. Полицията проверява още салони и в други градове от страната.

Автор Агенция Стандарт
