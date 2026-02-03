Драматична новина за състоянието на Марти

Марти е със 100% ТЕЛК, аз съм му личен асистент. Ходим на рехабилитация, ходим по логопеди. Говори, може да се разговаря с него. Не мога да определя какво помни и какво не. Помни хората. Дясната му ръка трепери, върви накриво, стъпва на пръсти, не е стабилен още. Сам нищо не може да прави“.

Така описа пред „Телеграф“ текущото състояние на 4-годишното дете неговият баща Мирослав. Момченцето пострада тежко при катастрофа, причинена от 18-годишния Никола Бургазлиев в средата на август миналата година в Слънчев бряг. Тогава младежът помете група пешеходци, сред които Марти и 35-годишната му майка Христина. Момченцето оцеля по чудо, но не и майка му.

Бургазлиев предизвика катастрофата с АТВ на 14 август. След инцидента, първоначално, водачът бе пуснат под домашен арест, но после отново бе върнат в ареста. Оказа се, че преди да се качи на машината и да помете хората, е пушил марихуана. Заради съмнения за предубеденост на местните разследващи и протестите от страна на близките на почерненото семейство, делото бе възложено на Националната следствена служба.

„Искам Бургазлиев да получи най-тежкото наказание, което е възможно“, каза почерненият съпруг на Христина.„За мен няма да има справедливост за това нещо, че ми уби жената и че детето ми едва оцеля“, допълни той. Разказва, че се оправя почти сам и че децата го държат да не рухне съвсем.

