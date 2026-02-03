Нова платоформа за електронни винетки в България

Дигитализацията на услугите за автомобилите в България продължава да напредва и все повече процеси, които преди изискваха време и лично присъствие, вече могат да се извършват онлайн. Една от тези удобни услуги е покупката на електронни винетки, която вече се превръща в предпочитан стандарт за шофьорите.

На 25 януари 2026 г. стартира vinetka.bg — нова уеб платформа, създадена с цел максимално да улесни купуването на винетки за ползване на републиканската пътна мрежа. Сайтът е разработен с акцент върху лесната и интуитивна употреба, сигурността на плащанията и спестяване на време. Това важи особено за хора, които пътуват често или имат повече от едно превозно средство.

Лиценз

Платформата е официално лицензирана от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), което гарантира, че всички закупени винетки се регистрират правилно в националната система BG TOLL и са напълно валидни.

Едно от основните предимства е бързият и интуитивен процес на поръчка, който не изисква специални технически умения — потребителят просто въвежда регистрационния номер на автомобила, избира вида винетка и желан период, след което заверява плащането.

Сайтът функционира на 8 езика, което улеснява достъпа до информация до масовите водачи, които преминават транзитно през страната.

От 2 февруари потребителите вече имат възможност да закупуват и дневни електронни винетки чрез платформата. Новият тип винетка е предназначен за краткосрочно ползване на републиканската пътна мрежа и е удобен вариант за еднодневни пътувания и транзитно преминаване през страната.

Киберсигурност

Услугата предлага сигурни онлайн плащания и защита на личните данни чрез модерни технологии, което я прави надежден избор за купувачите. Освен това платформата включва функция за автоматични напомняния при изтичане на валидността на винетката, което намалява риска от санкции при проверка на пътя. Собственик на платформата е стартъпът Диджитъл полиси хъб АД, който е и оператор на онлайн застрахователната уеб-апликация insurance.bg.

