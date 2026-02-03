Vivacom стартира Job Lab - нова национална програма за ученици

Телекомуникационният оператор Vivacom даде старт на Job Lab - нова социалноотговорна програма, насочена към развитието на меки и дигитални умения сред ученици от 11 и 12 клас. Инициативата цели да подготви младите хора за реалните предизвикателства на пазара на труда, като надгражда знанията, които често остават извън учебната програма. Пилотното издание ще обхване четири града в страната и ще се реализира в партньорство с организацията „Развий се“.

Допълнителният фокус на програмата идва в момент, когато бизнесът все по-често посочва липсата на практически умения, адаптивност и комуникация като основно предизвикателство пред младите кандидати. Именно тази празнина между образованието и реалната работна среда Job Lab си поставя за цел да адресира.

Национална програма с международен опит зад гърба си

Job Lab е част от по-широката социално отговорна политика на собственика на Vivacom - United Group. Програмата стартира през 2021 г. в Босна и Херцеговина, след което се развива в Словения и Хърватия, а сега достига и до България. Всяка страна допринася със собствен фокус, като българското издание надгражда модела със силен социален елемент.

„Инициативата вече дава видими резултати в други държави от региона. България ще допринесе със социален компонент, насочен към младежи в по-уязвимо положение“, подчерта Йована Лукич, директор „Корпоративна социална отговорност“ в United Group. По думите й програмата е създадена, за да подпомогне изграждането на ключови умения за успешни първи стъпки в професионалната реализация.

Йована Лукич

В международен план подобни програми все по-често се разглеждат като стратегическа инвестиция, а не като еднократна социална инициатива. Именно затова Job Lab се развива като дългосрочен модел, който може да бъде адаптиран спрямо местните нужди и образователна среда.

Какво включва Job Lab и кого обхваща

Пилотното издание на Job Lab в България ще се проведе в София, Варна, Благоевград и Велико Търново в периода февруари-май 2026 г. В него ще се включат около 150 ученици от 11 и 12 клас, включително младежи от преходни жилища и приемни домове. Обученията са безплатни и ще продължат четири месеца.

Програмата е структурирана в три етапа. Първият включва интерактивни обучения в училищна среда с продължителност 3-4 часа седмично. Вторият етап е посветен на самостоятелна работа и самооценка на участниците, паралелно с оценка от менторите. В третата фаза учениците ще посетят централата на Vivacom в София, където ще надградят практическите си умения.

Тази многостепенна структура цели не просто предаване на знания, а проследяване на личния напредък на всеки участник. Самооценката и обратната връзка са заложени като ключов елемент, който насърчава осъзнатото развитие и отговорността към собствените умения.

Фокус върху уменията, които правят разликата

Обученията в рамките на Job Lab се водят от сертифицирани обучители от организацията „Развий се“ и са силно практично ориентирани. Учениците участват в ролеви игри, симулации и упражнения, които ги извеждат извън зоната им на комфорт и ги насърчават да открият силните си страни.

Фокусът е върху комуникация, критично мислене, работа в екип, управление на времето, адаптивност, решаване на проблеми, емоционална интелигентност и дигитални умения. В заключителния етап са предвидени допълнителни модули за създаване на CV, подготовка за интервю за работа, както и специализиран модул AI и дигитални умения.

Този набор от умения все по-често се определя от работодателите като решаващ при подбора на кадри, особено за млади хора без сериозен трудов опит. Именно практическата насоченост отличава Job Lab от традиционните образователни формати.

Подготовка за живота, не само за работата

„Редица проучвания показват, че за успешното развитие на младите хора са необходими не само знания, но и меки и дигитални умения“, заяви Асен Великов, главен изпълнителен директор на Vivacom. По думите му програмата е създадена, за да помогне на младите хора да развият решаване на проблеми, критично мислене, гъвкавост и умения за работа в екип, които са ключови за бъдещето им.

Асен Великов

„Job Lab не подготвя младите хора само за работата, а и за живота“, подчерта Йована Лукич. Според нея човешките умения остават най-важни за дългосрочната кариера, дори в ерата на изкуствения интелект. Асен Великов допълни, че балансът между дигиталната среда, AI и чисто човешките отношения е сред основните цели на програмата, особено за поколението Gen Z.

Този акцент поставя инициативата в по-широк обществен контекст, в който образованието, бизнесът и технологиите трябва да работят заедно за изграждането на устойчиви професионални и лични умения.

Дългосрочен ангажимент и възможност за разширяване

Подготовката на българското издание на Job Lab е продължила девет месеца, като програмата е съгласувана с Министерството на образованието и науката, а училищата са подбрани сред тези с политики за адаптивно развитие. „Развий се“ досега е провела специфични обучения на над 2700 ученици, обясни управителят на организацията Виктория Стоянова.

Виктория Стоянова

Vivacom заявява готовност да разшири инициативата при засилен интерес от страна на учениците. В бъдеще е възможно училищата да бъдат избирани и на конкурентен принцип сред тези, които демонстрират най-голяма подготвеност за участие. Целта е Job Lab да се превърне в дългосрочна програма у нас, редом с други утвърдени социално отговорни инициативи на компанията, като Vivacom Регионален грант, „Олимпийски отбори по природни науки“ и кампанията „Жълти стотинки“.

