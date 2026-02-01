Йотова с призив: Стига политически спектакли, имаме дълг към българите

Стига толкова политически спектакли, да излезем от това опиянение, защото не трябва да забравяме най-важния си дълг – дългът българските граждани да живеят по-добре и да завещаем на децата си една просперираща родина. С този призив президентът Илияна Йотова се обърна към политиците в приветствието си по време на празника на виното, посветен на Трифон Зарезан, в село Делчево, община Гоце Делчев.

„Не искаме повече да се делим. Дайте да съберем силите си. Всичко е в нашите ръце. Ако сме заедно и ако направим така, че всеки талант да бъде оценен, резултатите и успехите неминуемо ще дойдат“, заяви Йотова. Тя допълни, че „днес е време за празник“, но и за послание „към цяла България за чисти души, здраве, плодородие и красота в отношенията между хората“.

Благодаря ви, че отново ме дарихте с този невероятно красив и много български празник. Всяка година идвам с огромно удоволствие тук в Делчево, защото срещам толкова много приятели, познати лица и най-вече усмивки, каза президентът, цитиран от БТА.

„Всеки път, когато зарежем лозето, знаем, че стопаните от този край ще дадат всичко хубаво на майката земя, за да бъде плодородна и да има добра реколта“, заяви Йотова и допълни, че няма български празник, на който хубавото българско вино да не е на трапезата ни, но зад това стоят много труд и трудолюбиви хора.

„Ако си пазим традициите, ако учим децата на тях, и ако живеем добре като съседи, това е голям залог за успех и добри резултати“, каза тя и допълни, че в този труден и опасен свят хората трябва да си подават ръка и в празник, и в делник, за да вървим напред и да оставим мир и бъдеще на децата след нас.

Нямаше да имаме този празник и нямаше да можем да съхраним българските села, ако не беше помощта на местната власт, каза още тя и допълни, че само когато институциите са заедно, можем да вървим напред.

Президентът Илияна Йотова е в с. Делчево като гост на празника на виното, посветен на Трифон Зарезан. Тя се включи в традиционното зарязване на лозята. Сред официалните гости на събитието бяха народните представители Кирил Добрев и Ахмед Вранчев, областният управител на Благоевград Георги Динев, кметът на Гоце Делчев Владимир Москов, както и неговите заместници Богдан Боцев, Валери Сарандев и Саид Иброш, кметове от съседни общини и съседна Гърция.

В празничната програма в центъра на Делчево се включиха „Бабугери“ от село Мосомище, самодейци от селата Мосомище, Баничан, Делчево, Брезница и Голешово, както и фолклорна група от село Ксиропотамос, Република Гърция.

Празникът на виното в село Делчево се организира от Община Гоце Делчев за 21-ва поредна година.



