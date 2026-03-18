Борисов благодари на Кьовеши, удари шамар на ПП-ДБ

Още преди 4 години казах, че съм невинен. За задържането ни днес се произнесе и ЕП. Това беше най-тежкият момент в живота ми след смъртта на майка ми. Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира в Брюксел думите на европейския прокурор Лаура Кьовеши.

Днес при изслушването си в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент Кьовеши бе попитана за ареста на Бойко Борисов.

Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев каза, че "вчера отбелязахме 4 години, откакто г-жа Георгиева се опита да включи в Европрокуратурата въпроси за ареста на Бойко Борисов". Тогава Европейската прокуратура заяви, че не може да участва в делото, станало по време на кабинета "Петков". "Какво е въздействието на това дело върху Европейската прокуратура?", попита Радев.

"Европейската прокуратура не участва, не сме водили никакво следствие тогава, когато се е случил този арест, така че този случай не е наш", отговори Кьовеши. От Брюксел Бойко Борисов коментира думите й:

„Европейската прокуратура днес каза това, което ние преди четири години казахме – че изфабрикуваха един процес, за който си поеха отговорност, разбира се. Много дилетантски намесиха (ПП-ДБ) името и на Европейската прокуратура, за да е още по-силна манипулацията, още по-мощна. Благодаря на госпожа Кьовеши, че най-сетне показаха истината. Това е поредният звучен шамар за тези измамници, които се накичиха със значката „съдебна реформа“. Да им дадеш на тях да пишат закони е все едно на дявола да дадеш да пише евангелието!“.

Припомнихте ми тъжни събития, каза той пред журналисти в Брюксел Днес сме тук по хубав повод - честваме 50 години от създаването на ЕНП.

Лидерът на ГЕРБ коментира и политическото взаимодействие в българския парламент. „Сега си обяснявате, че ако аз не бях привлякъл подкрепата на Новото начало през тази една година, нито в еврозона, нито в Шенген, нито План за възстановяване щяха да отпушат. Ако бях подходил по същия начин, да кажа: „Не, не искаме с никого”, нямаше да имаме еврозона, нямаше да има тези близо 5 милиарда в бюджета”, подчерта той. По думите му подкрепата на „ДПС-Ново начало” е била ключова за приемането на удължителния бюджет и важни закони, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост. „Аз не искам да изглежда, че ГЕРБ наказва българите”, добави Борисов.

Борисов отбеляза трудностите пред управлението във връзка с нестабилната международна ситуация и икономическите последици. „Светът е в една ужасна, кръвопролитна война на няколко фронта – и Иран, и Газа, и Украйна. Когато Ормузкият проток е затворен, естествено е, че цените на горивата ще скочат. Аз никога не бих нападнал по такава тема правителството, просто така съм устроен. Има действително обективни обстоятелства”, коментира той и изрази надежда за скорошен край на конфликтите.

Лидерът на ГЕРБ иронизира опитите на правителството да компенсира българите заради скъпите горива: „Сега ще дават по 20 евро (40 лв.) за въздух, за да купят гласове. Смешно е. Българите виждат, че това са само приказки, а истината е в липсата на растеж“.

На въпрос с кого би се коалирал след изборите, Борисов остана предпазлив, но ясен: Коалиции? Само след вота!



ГЕРБ излиза, за да покаже какво е направила и какъв растеж може да осигури. Политика се прави след избори. Има различни варианти, включително и нови елементи, но всичко зависи от това как хората ще подредят картите, категорин бе лидерът на ГЕРБ.

