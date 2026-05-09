Министър Абровски даде дума на земеделците! Новите цели

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски даде старт на четвъртото издание на Фестивала на ягодата в Кричим. Той бе придружен от кмета на града Атанас Калчев, от народния представител Явор Гечев, от шефа на Областна дирекция „Земеделие“ Пловдив инж. агр. Ангел Личев, председателя на Съюза на картофопроизводителите и екс зам.-земеделски министър Тодор Джиков и др.

Министърът и местният градоначалник забъркаха огромно количество ягоди със сметана, които бяха раздадени на гостите.

В приветственото си слово Абровски подчерта, че той и екипът му имат ясна стратегия и искат да превърнат земеделието в печеливш бизнес. И че средствата в сектора трябва да бъдат средство за развитие, а не самоцел. Земеделският министър подчерта, че подкрепата за местните производители остава водещ приоритет, с цел запазване на традиционните земеделски практики и насърчаване на качественото родно производство.

Фестивалът на ягодата ще продължи до 10 май, а целият град ухае на ароматния плод. Прясна и преработена продукция представят на фермерски пазар редица местни производители. Гостите могат да се насладят и на кулинарни демонстрации и на богата музикална програма.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com