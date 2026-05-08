Кабинетът Радев: Изявени евроексперти

Спасяването на парите по ПВУ, овладяването на галопиращите цени и възстановяване на справедливостта са трите основни приоритета на новото правителство

Ако някой все още се чуди какъв е геополитическият профил на кабинета „Радев“, трябва само да погледне новите министри, за да види, че правителството е съставено от изявени евроексперти. Хора, които познават Брюксел, владеят езика на Европейската комисия и имат самочувствието да отстояват националния ни интерес пред еврочиновниците. Експерти, които в най-кратки срокове могат отпушат парите по Плана за възстановяване и устойчивост и да гарантират европейски средства за страната ни.

Премиерът Румен Радев обяви плащанията по ПВУ за основен приоритет наравно с овладяването на галопиращите цени и възстановяването на справедливостта чрез избор на нов ВСС, нов главен прокурор и правосъдна реформа. Съществен принос в спасяването на парите по ПВУ ще има вицепремиерът Атанас Пеканов, чиято експертиза е свързана именно с европейските средства. „Пожарният“ екип по отпушването на европейските средства се допълва от другия вицепремиер и министър на икономиката, иновации и индустрията Александър Пулев – безспорен експерт по привличане на инвестиции. В политическите разговори с Брюксел със сигурност ще се включи третият вицепремиер Иво Христов, бивш евродепутат, който отлично познава нравите и порядките в Европа. От съществено знамение ще е и опитът на новия дипломат № 1 Велисвава Петрова, която като зам.-външен министър в три предишни правителства е отговаряла за европейските въпроси, регионалната политика, икономическата дипломация и отношенията с международните организации.

Работата с европейските институции ще е във фокуса на кабинета „Радев“ и в битката с овладяването на цените, борбата с неравенствата и гарантирането на продоволствената сигурност. Не случайно начело на финансовото министерство е финансистът Гълъб Донев, чиято експертиза не се заключва в екселските таблици, зад които няма човешки съдби, а се разширява с опита му и в социалната сфера, и като министър-председател. На Гълъб Донев работодатели и синдикати разчитат да няма повишение на данъците, да пази фиска и да овладее дефицита.

Кабинетът „Радев“ определено има амбицията да работи с Брюксел в здравната, социалната и земеделската сфера. За това говорят имената на новите министри на здравеопазването, на труда и социалната политика и на земеделието. Катя Ивкова, която поема здравеопазването, досега бе директор на дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“ в Министерство на здравеопазването и координираше ангажиментите на страната ни към Европейския съюз и ключови международни организации като ООН, СЗО, УНИЦЕФ, НАТО и ОИСР.

С огромен европейски опит е социалният министър Наталия Ефремова, която дълги години отговаряше за оперативна програма „Човешки ресурси“.

Европейският опит на Пламен Абровски е безспорен. Той е експерт по европейско земеделско право и Обща селскостопанска политика (ОСП) с управленски опит на национално и международно ниво. Неговата експертиза е фокусирана върху стратегическото развитие на аграрния сектор и защитата на интересите на земеделските производители в рамките на европейските механизми за финансиране, което означава, че Абровски ще се бори за равни условия на агробизнеса ни с тези на европейските му конкуренти.

Европейският профил на кабинета „Радев“ с допълва от Росица Карамфилова, която се връща в Министерството на околната среда и водите и от Георги Пеев, който влиза в транспорта.

Карамфилова е член на Управителния съвет на Европейската агенция по околна среда (EEA). Била е началник на отделите „Международни програми и проекти“ и „Стратегии и програми“. Има богат опит в управлението на национални и международни проекти в сферата на екологията.

Георги Пеев, дългогодишен шеф на РВД, пък е член на Временния съвет (Provisional Council) на Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (EUROCONTROL) и на Управителния съвет на съвместното предприятие SESAR 3 JU – ключов орган за иновациите в единното европейско небе. Член е на Изпълнителния комитет на европейския офис на Организацията на гражданските доставчици на аеронавигационно обслужване (CANSO) и участва активно в управлението на Функционалния блок въздушно пространство „Дунав“ (DANUBEFAB). Влизането му в изпълнителната власт определено подсказва, че ще се бори за нови позиции на България в европейското въздушно пространство.

С работата си по Националния план за възстановяване и истойчивост е известна и Ива Петрова, новият министър на енергетиката. Досега тя отговаряше за пазарите, стратегията, реформите и инвестициите по Националния план за възстановяване и устойчивост в областта на интеграция и оползотворяване на възобновяеми източници, енергийна ефективност, инфраструктура, либерализация на пазара.

Укрепването на националната идентичност и възпитанието на младите в дух на българщина бе един от главните приоритети на новата власт, обяви Румен Радев след изборите. Гарант за изпълнението му ще бъде новият министър на образованието и науката – проф. Георги Вълчев, ректор на СУ „Св. Климент Охридски“. Това е учен от световна класа, експерт по в областта на културознанието.

Културата ще свързва дейността на още няколко министерства. Слуховете, че културата и туризма ще се сливат, може би бяха провокирани от факта, че Евтим Милошев, който вече бе министър на туризма, отива в културата. А туристическото министерство се поема от топ експерта в областта Илин Димитров – човек, който отлично разбира предимствата на културно-историческото наследство и възможностите му за развитие на регионите чрез туристически продукти. Към този отбор със сигурност ще се причисли и новият спортен министър Енчо Керязов, създател на фондация „Енчо Керязов“ за подкрепа на талантливи деца и продуцент на престижния международен спектакъл „Нощ на звездите“.

Добрите европейски практики в правосъдието, иновациите и регионалното развитие ще се прилагат у нас от новите министри Николай Найденов, Иван Василев и Иван Шишков. А утвърденият експерт по националната сигурност Димитър Стоянов ще пази крехкия баланс с отбраната между САЩ и Европа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com