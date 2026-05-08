Радев с извънреден ход за цените. Спешните мерки

В понеделник внасяме предложения за изменения на закони, за да има контрол на цените - не административни тавани, защото това противоречи на пазара, а мерки за овладяване на галопиращите цени. Това заяви Румен Радев пред журналисти, минути преди клетвата си като премиер.

Няма да се режат доходи и социални плащания, увери Радев. И изброи първите задачи на новия кабинет: "Освен бюджета, важен проблем са галопиращите цени, инфлацията, рекордният дефицит, Планът за възстановяване и устойчивост и новият ВСС".

Лидерът на "Прогресивна България" направи коментар пред медиите преди заседанието на НС. Той се появи заедно със съпругата си Десислава Радева, която държеше за ръка.

Румен Радев подчерта, че първата задача е много ясен анализ за финансите на страната. Той ще покаже откъде ще се режат средства, но това със сигурност няма да е от доходи и социални плащания.

"Трябва да направим детайлен анализ на финансовото състояние на страната и на скритите дефицити. Още в понеделник ще внесем нашите предложения за изменения на закони. Има механизми, които ще използваме докрай", добави лидерът на ПБ.

Запитан дали ще се тегли нов дълг, новият премиер обясни, че това ще стане ясно след финансовия анализ. Но ситуацията в държавата е тежка и тегленето на нов дълг е почти неизбежно. Но колко и кога, ще покаже анализа, заяви Радев.

Радев бе запитан как ще гласува парламентарната зала. " "Прогресивна България" ще гласува "за", за другите не мога да кажа", каза той. Лидерът на "Прогресивна България" бе запитан как е избран съставът на проектокабинета.

"Избираме професионалисти, избираме хора, с доказани качества, които ще свършат работата", каза той. По думите му задачите пред това правителство са много и "изключително тежки".

"Няма лесен избор при реденето на кабинета. Задачите са много и изключително тежки. Много варианти бяха прехвърляни. Мисля, че сме направили един добър избор, ще видим от резултатите ѝ, изтъкна Радев.

"Ще чуете след малко от парламентарната трибуна какви са приоритетите на правителството. Ще държа реч от парламентарната трибуна", каза той.

