Пеканов ще спасява парите по ПВУ

Атанас Пеканов е човекът, който с експертизата си по управление на европейски средства ще работи за спасяване на парите по Плана за възстановяване и устойчивост. Той е един от четиримата вицепремиери на Румен Радев. Пеканов е български макроикономист и доктор по макроикономика.

От 2017 година работи в Австрийския институт за икономически изследвания като старши икономист по европейски въпроси и преподава икономическа политика като лектор във Виенския университет по бизнес и икономика.

Вицепремиер по управление на европейските средства в служебните кабинети на Стефан Янев (2021) и на Гълъб Донев (2022-2023) с фокус Плана за възстановяване и устойчивост и други европейски програми.

Експерт по парична политика към Европейския парламент. Гост-изследовател по програма „Фулбрайт“ в икономическия факултет на университета Харвард. Печелил е и престижни награди от Австрийската икономическа асоциация, Българска народна банка, Фонд “Шмид”. Работил е в Европейската централна банка. Наскоро допринася към най-новата публикация на Европейския университетски институт във Флоренция за бъдещето на Европа.

Завършва бакалавър по икономика във Виена и магистратура по икономическа политика в University College Лондон.

