Голямото саниране тръгва! Стотици блокове с безплатен ремонт
Близо 1,3 млн. кв. м жилищна площ в над 100 общини ще бъдат обновени, собствениците няма да доплащат
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Близо 1,3 млн. кв. м жилищна площ в над 100 общини ще бъдат обновени, собствениците няма да доплащат
Въвеждат тестове за почтеност
Обрат в държавната администрация. Кабинетът "Радев" въвежда задължителен тест за почтеност при кандидатстване за ръководни и експертни длъжности с вис...
Той е един от четиримата вицепремиери на Радев
Общият размер на щетите предстои да се установи
Община Банско е с най-бърз инвестиционен темп в Пиринския край за усвояване на европейски средства на глава от населението с 2474,9 лева на човек. За...
За четири години община град Добрич е работила по 24 проекта по оперативните програми и е усвоила над 82 млн. лв., като над 70 млн. лв. от тях са безв...
Монтана. Село Смирненски е спасено от наводнения, съобщи кметът на община Брусарци Наташа Михайлова. В селото е завършило изпълнението на проект за из...
Режат средствата за лъскави лимузини и джипове от селската програма