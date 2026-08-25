Градушка в парламента! Пълна промяна за чиновниците

Жега в парламента. Депутатите се събират на извънредно заседание от 14 часа, за да приемат окончателно Закона за държавния служител. Той е изискване по Плана за възстановяване и устойчивост.

Най-вероятно заседанието ще започне с политически декларации за старт на горещия есенен политически сезон, белязан от надпреварата за президентски избори.

С промените в Закона за държавния служител настъпва обрат в администрацията. С тях се въвеждат задължителни тестове за почтеност. В законопроекта изрично са изброени длъжностите, за които се изисква полагането на такъв тест - те са свързани с провеждането на обществени поръчки, с управлението на публични средства, включително европейски, и държавна или общинска собственост.

Ключова реформа в управленската програма на кабинета "Радев"

В управленската програма на кабинета „Радев“ за периода 2026–2030 г. администрацията заема централно място. Документът, публикуван от Министерския съвет на 12 август 2026 г., очертава визия за модерна държава със силни институции, възстановено доверие и нов стандарт на публичното управление .

В сърцевината на тази реформа стои една дума, която дълго отсъстваше от българската бюрокрация: почтеност. За първи път тя се превръща не в пожелание, а в задължителен тест за почтеност за държавните служители.

Проектът предвижда тестовете да бъдат въведени до 1 декември 2026 г., като се регламентират стандартите, методите на оценяване и процедурите за валидиране на резултатите .

Администрацията под лупа: кои длъжности попадат в новия режим

Според управленската програма и нормативните промени тестът за почтеност ще се прилага при първоначално назначаване, повишаване или преместване на служители в ключови звена на държавната администрация.

Става дума за 11 ръководни позиции, включително главни секретари, експерти в обществените поръчки и служители, управляващи европейски средства. Тестът ще бъде валиден три години, а при неуспешно полагане кандидатът няма право да участва в конкурс за съответната длъжност в този период .

Това е първият опит държавата да въведе системен филтър за почтеност, който да не зависи от политическа воля, а от стандартизирана процедура.

Антикорупционната рамка - демонтаж на олигархичния модел

Разделът „Администрация“ в управленската програма е тясно свързан с първия стратегически приоритет в програмата - демонтаж на олигархичния модел и укрепване на антикорупционните политики. Документът поставя акцент върху отстраняването на олигархични зависимости от достъпа до публични ресурси и засилване на контролните и разследващи функции на правоохранителните органи .

Тестът за почтеност е част от тази архитектура: той не е самостоятелна мярка, а елемент от по-голямо усилие да се прекъсне цикълът на корупция, който години наред е подкопавал доверието в институциите.

Пътят към модерна администрация - от доверие към ефективност

Визията на кабинета „Радев“ е ясна: България трябва да се превърне в модерна европейска държава със силни институции и устойчив обществен модел. За да се случи това, администрацията трябва да бъде не просто компетентна, но и почтена.

Тестът за почтеност е символ на нова философия - че държавната служба е не само професия, но и морален ангажимент. Че управлението на публични средства изисква не само експертиза, но и характер.

И ако реформата успее, тя може да промени не само администрацията, но и отношението на обществото към държавата — от подозрение към доверие.