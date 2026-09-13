Градушка в парламента! Пълна промяна за чиновниците
Въвеждат тестове за почтеност
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Въвеждат тестове за почтеност
Обрат в държавната администрация. Кабинетът "Радев" въвежда задължителен тест за почтеност при кандидатстване за ръководни и експертни длъжности с вис...
Промерят закона за държавния служител
Чиновниците вече ще трябва да се справят с изпит на два етапа, преди да започнат работа в публичната администрация. Това решиха депутатите с промени н...