Всичко за Закон За Държавния Служител

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Двойно сито за чиновниците

Двойно сито за чиновниците

Чиновниците вече ще трябва да се справят с изпит на два етапа, преди да започнат работа в публичната администрация. Това решиха депутатите с промени н...

06 април | 22:35
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