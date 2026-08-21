Пълен обрат с чиновниците! Работят от кухнята

Пълен обрат с чиновниците. Те ще имат право два дни да работят хоум офис - от кухнята или хола си. Първата работа на парламента след лятната ваканция ще бъде да дадат право на държавните служители да работят от къщи, подобно на наетите в частни фирми. Това предвиждат промени в Закона за държавния служител, които предстои да бъдат гласувани в парламента на второ четене. Още в понеделник, 24 август, в първия ден след лятната ваканция на парламента, законопроектът ще бъде разгледан от комисията по правни въпроси към Народното събрание.

Държавните служители ще могат да работят дистанционно не повече от два дни от работната седмица, ако това е възможно според характера на задълженията им.

Това означава, че поне осем дни в месеца ще могат да работят от дома си.

В първоначалния вариант на предложените промени се предвиждаше държавните служители да работят до осем дни в месеца от дома си. Но така съществува вероятността чиновниците да се скатаят и да работят дистанционно осем поредни дни. Затова във варианта, който сега разглеждат депутатите, работата от къщи е до два дни в седмицата.

В момента в Кодекса на труда е дадена възможност за работещите на трудов договор да изпълняват задълженията си дистанционно, но това не важи за държавните служители. И след приемане на промените държавните служители ще бъдат по-ограничени от хората в частни фирми.

В много частни дружества изискват хората да са в офиса един ден от седмицата, а в някои фирми дори необходимото присъствие е по-рядко.

В момента законът позволява държавни служители да работят от дома си само в два случая - ако са хора с трайни увреждания (с над 50 на сто намалена работоспособност) и в случаи на обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка. Като при извънредно положение държавните служители може да бъдат изпратени да работят от домовете си дори без тяхно съгласие.

По време на извънредната епидемиологична обстановка в периода 2020-2022 г., за държавните служители масово се наложи работата от разстояния, без да има данни за спад в продуктивността, пише в мотивите към предложените промени.