Една държава измести големите фаворити на българските студенти

Турция се оказва най-предпочитаната държава за българските студенти, които избират висше образование в чужбина. През 2024 г. 24% от тях са се насочили към университети в южната ни съседка, показват данни в доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за състоянието на образованието в България.

Турция измести старите фаворити

На второ място е Нидерландия с 23%, а Германия е трета с 21%. В топ 5 попадат още Великобритания и Австрия, всяка с по 6%.

Картината е значително по-различна от тази през 2015 г. Тогава водещите предпочитания на българските студенти са били към Германия и Великобритания, следвани от Нидерландия, Австрия и Франция. Има признаци, че тенденцията продължава да се променя и през последните години расте интересът към Испания.

Кои чужденци идват да учат у нас

При входящия поток към българските университети лидер е Гърция с 20% от чуждестранните студенти. Следват Великобритания с 16%, Украйна и Германия с по 10% и Италия с 6%.

И тук има сериозна промяна спрямо 2015 г., когато България е привличала основно студенти от Турция, Гърция и Република Северна Македония. Един от основните фактори за интереса към страната ни остава популярността на медицинското образование.

Повече българи заминават, отколкото чужденци идват

България продължава да се различава от обичайния модел в страните от ОИСР. Повечето развити държави приемат повече студенти от чужбина, отколкото изпращат свои младежи да учат зад граница, докато при нас е обратното.

Средно за ОИСР изходящият поток е около 6% от студентите, докато в България достига 12%. Чуждестранните студенти у нас са около 8% при средно 12% за организацията.

Китай и Индия захранват световния студентски поток

В международен план Китай и Индия остават най-големите източници на студенти за университетите в други държави. Китайците са сред петте водещи групи чуждестранни студенти в близо 20 страни, включително Германия, Япония и САЩ.

Индийските студенти са особено силно представени в англоезичните държави. Те формират около 40% от международния студентски поток към Канада и над 20% към Великобритания и САЩ.

Нидерландия се превръща в нов европейски магнит

Петте най-големи приемащи държави в ОИСР са Австралия, Канада, Германия, Великобритания и САЩ. Заедно те привличат почти 60% от всички международни студенти, насочващи се към страните от организацията.

В Европа особено бързо нараства ролята на Нидерландия. До 2024 г. тя вече е най-предпочитаната дестинация за студенти от Белгия, Естония, Латвия, Литва, Полша и Румъния. Сред причините са увеличаващият се брой програми на английски език и конкурентните такси за обучение.

Данните показват, че студентите все по-често избират не само най-престижните традиционни центрове, а търсят баланс между качеството на образованието, разходите и възможностите за професионална реализация след дипломирането. При България най-яркият знак за тази промяна е излизането на Турция на първо място.