Започва изплащането на коледните добавки за най-уязвимите българи. От днес, 20 ноември, по банковите сметки на правоимащите ще бъдат превеждани по 50 евро, а от понеделник, 23 ноември, парите ще могат да се получават и в пощенските станции. Празничната помощ е предвидена за общо 523 400 души, като най-голямата група са пенсионерите - около 360 000 души. За първи път по новите правила подкрепата обхваща и редица други социално уязвими групи.

Кой ще получи коледните 50 евро

Агенцията за социално подпомагане започва изплащането на еднократната помощ, въведена с промените в Закона за социално подпомагане през пролетта на тази година. Средствата са предназначени за хора с ниски доходи и други категории граждани, определени в законодателството.

Освен пенсионерите, които отговарят на условията, право на коледната добавка имат хората, одобрени за целева помощ за отопление през настоящия отоплителен сезон. В обхвата на подпомагането попадат също получателите на месечни социални помощи и гражданите, на които е отпусната еднократна помощ за инцидентно възникнали нужди.

Сред правоимащите са и семействата, които получават месечна подкрепа за отглеждане на дете с трайно увреждане, както и децата без право на наследствена пенсия от починал родител, за които се изплащат съответните помощи.

Празничните 50 евро са предвидени още за деца, настанени в приемни семейства или при роднини и близки, както и за определени младежи на възраст между 18 и 21 години, които напускат приемна или резидентна грижа. Подпомагане ще получат и ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, които отговарят на законовите условия.

Кога пристигат парите

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обяви пред бТВ, че изплащането започва на 20 ноември. За хората, които получават помощите си по банков път, сумите трябва да постъпят по сметките им днес.

За гражданите, които вземат парите си чрез Български пощи, изплащането ще започне в понеделник, 23 ноември. Възможно е при част от правоимащите да има забавяне, включително при хора, които не са кандидатствали за целева помощ за отопление. Те също ще получат предвидената подкрепа, уточни социалният министър.

Важно е, че не се изисква подаването на ново заявление за коледните добавки. Агенцията за социално подпомагане отпуска средствата служебно въз основа на наличните данни за гражданите, които попадат в определените категории.

Помощите стават ежегодни

С промените в Закона за социално подпомагане, влезли в сила през март 2026 г., празничните добавки вече са регламентирани като ежегодна подкрепа за Великден и Коледа. Те се изплащат през март и ноември, а конкретният им размер се определя с държавния бюджет за съответната година.

За разлика от предишната практика, при която празничните надбавки бяха насочени основно към пенсионерите, новият механизъм включва и други уязвими групи. Не всички пенсионери обаче имат право на сумата - необходимо е да отговарят на установените условия.

Коледните 50 евро няма да се считат за доход при определяне на правото на други социални помощи. По този начин получаването на празничната добавка няма да намали или прекрати останалата социална подкрепа само заради изплатената сума.

В проекта на държавния бюджет за 2027 г. също са предвидени по 50 евро за Великден и Коледа.