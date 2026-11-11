Важно от НОИ! Скок в пенсиите

Средната пенсия в България е достигнала 558.08 евро към септември 2026 г., което е с 40.70 евро повече спрямо същия месец на 2025 г.

Това показват последните данни на Националния осигурителен институт (НОИ) за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО).

Броят на пенсионерите също бележи леко увеличение, достигайки 2 067 912 души. Това е с 8 254 души (или 0.4%) повече, в сравнение със септември 2025 г.

Според отчета на НОИ, общите приходи по консолидирания бюджет на ДОО към септември 2026 г. възлизат на 6 203.8 млн. евро, което е 72.8% от годишния план.

В сравнение със същия период на миналата година, приходите са нараснали с 544.5 млн. евро (9.6%).

В същото време, разходите достигат 11 214.1 млн. евро, или 73.5% от планираните за годината. Това представлява увеличение с 958.8 млн. евро (9.3%) на годишна база.

Най-значителният дял в структурата на разходите заемат тези за пенсии. Ключови показатели в тази категория включват:

Обща сума: 9 962.2 млн. евро, което е 73.8% от годишния план.

Годишен ръст: Разходите за пенсии са се увеличили с 869.6 млн. евро (9.6%) спрямо септември 2025 г.

Разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване са в размер на 1 178.9 млн. евро, което е с 88.6 млн. евро повече на годишна база.

Приходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към септември 2026 г. са 60.7 млн. евро, което е ръст от 5.7 млн. евро спрямо предходната година.

Разходите по фонда също се увеличават със 7.5 млн. евро и достигат 52.3 млн. евро.

Приходите по бюджета на този фонд възлизат на 1 708.4 хил. евро, отбелязвайки ръст от 290.6 хил. евро спрямо същия период на 2025 г.

За разлика от другите фондове, тук разходите намаляват с 248.0 хил. евро и са в размер на 854.3 хил. евро към септември 2026 г.

Националният осигурителен институт предоставя ежемесечно информация за касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, които администрира.