Микровълновата излиза от мода. Нов уред превзема модерните кухни

Микровълновата фурна, която десетилетия наред беше неизменна част от почти всяка кухня, постепенно отстъпва място на ново поколение домакински уреди. Все повече хора избират комбинирани настолни фурни, които не само затоплят храната, но могат да я изпекат до златиста коричка, да я приготвят на пара или да я направят приятно хрупкава. Най-хубавото е, че един такъв уред може да замени няколко кухненски помощника и да освободи ценно пространство върху плота. За новата тенденция разказва американското издание „Дъ Кулист“, което обяснява защо традиционната микровълнова вече не е първият избор при обзавеждането на някои модерни кухни.

Един уред върши работата на няколко

Голямата новост е комбинираната настолна фурна, която събира различни технологии за приготвяне на храна в един корпус. В зависимост от модела тя може да предлага функции за конвекция, готвене с горещ въздух, приготвяне на пара, грил и препичане.

Някои модели разполагат и с микровълнов режим, така че запазват скоростта на традиционната микровълнова фурна, но добавят много повече възможности.

Една от най-полезните функции е готвенето с горещ въздух, познато от популярните еър фрайъри. То позволява на храната да придобие златиста, хрупкава коричка, без да се налага да включваме голямата фурна.

Конвекцията осигурява циркулация на горещ въздух, а режимът на пара помага на определени ястия да запазят влагата си при затопляне.

Така комбинираният уред може да замени микровълнова, минифурна и еър фрайър, като предложи по-голямо разнообразие от начини за приготвяне на храна.

Край на размекнатата пица и сухия ориз

Едно от основните предимства на новите фурни е начинът, по който затоплят вече приготвената храна.

Всеки, който е слагал парче пица в обикновена микровълнова, познава резултата - тестото често става меко и жилаво, а хрупкавата коричка изчезва. Пържените картофи също могат да изгубят приятната си текстура.

При комбинираната фурна ситуацията е различна. Благодарение на горещия въздух пицата може отново да придобие хрупкава основа, а печените и пържените храни да запазят апетитния си вид.

За други ястия, като ориз и макарони, е подходящ режимът на пара. Той помага храната да се затопли, без да изсъхва прекомерно.

Тази възможност е особено полезна за хората, които готвят предварително за няколко дни и след това затоплят готовите порции.

Още едно предимство за малките кухни

Новата тенденция привлича вниманието и на интериорните дизайнери. Причината не е само в храната, а и в начина, по който изглежда и функционира съвременната кухня.

В продължение на години микровълновите фурни често се поставяха над готварските печки. Подобно разположение обаче може да затруднява достъпа до уреда, особено за по-ниски хора, както и да ограничава пространството около аспиратора.

Комбинираната настолна фурна предлага друга възможност за организация. Вместо няколко отделни уреда за претопляне, печене и готвене с горещ въздух, домакинството може да използва един.

Това е практично решение за по-малки жилища, в които всеки сантиметър от кухненския плот има значение.

Кога старата микровълнова все още печели

Въпреки предимствата на комбинираните фурни традиционната микровълнова запазва сериозно преимущество при някои ежедневни задачи.

Когато трябва бързо да затоплите чаша напитка, да приготвите пуканки или да размразите продукт, обикновената микровълнова често е по-удобният вариант.

Тя обикновено работи по-бързо при простото затопляне и изразходва сравнително малко електроенергия за малки порции.

Комбинираните модели струват повече, а някои режими изискват предварително загряване и по-продължителна работа.

Затова изборът зависи най-вече от навиците в кухнята. Ако използвате уреда само за затопляне на кафе и вчерашната вечеря, микровълновата може да продължи да ви върши отлична работа.

Ако обаче редовно приготвяте малки порции, обичате печени ястия, хрупкави храни и искате повече възможности без няколко отделни машини, комбинираната фурна предлага значително по-голяма гъвкавост.

Какво да проверим при избора на новия уред

При покупка на комбинирана фурна е добре първо да прецените кои функции действително ще използвате. Не всички модели разполагат едновременно с микровълнов режим, пара, конвекция и грил.

Ако искате напълно да замените старата микровълнова, проверете дали новият уред има функция за бързо затопляне и размразяване. Ако предпочитате домашни печива и хрупкави ястия, обърнете по-голямо внимание на конвекцията и готвенето с горещ въздух.

Важни са също вътрешният обем, мястото за поставяне и необходимото пространство за охлаждане и вентилация около корпуса.

При планиране на нова кухня комбинираната фурна позволява още от самото начало да се предвиди едно удобно място за няколко различни начина на готвене, вместо впоследствие да се търси място за всеки уред поотделно.