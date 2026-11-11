Кари Брадшоу отново покори Ню Йорк. Но не е онази от „Сексът и градът“

Кари Брадшоу отново покори Ню Йорк. Този път обаче няма нито дизайнерски обувки, нито мистър Биг, а чифт титаниеви тазобедрени стави, маратонски маратонки и невероятна воля за живот.

45-годишната американка, която носи същото име като героинята на Сара Джесика Паркър от „Сексът и градът“, подобри собственото си рекордно постижение на маратона в Ню Йорк на 1 ноември. А след състезанието реши да отбележи победата по най-естествения за една Кари Брадшоу начин – с коктейл пред знаменитата къща от сериала.

На 3 ноември тя публикува в Инстаграм снимка, на която позира пред стълбите на кафявата сграда в Манхатън, послужила за екстериор на жилището на телевизионната Кари. В едната си ръка държи чаша с коктейл, а в другата – медала от маратона.

„И просто така... Кари Брадшоу пробяга маратона на Ню Йорк и подобри световното си постижение“, написа тя, заигравайки се с култовата реплика от сериала.

Но зад тази забавна снимка се крие история, която би могла да послужи за сценарий на филм.

Казали ѝ, че никога повече няма да тича

През 2021 г. на Кари, майка на две деца от Хюстън, Тексас, е поставена диагноза вродена двустранна дисплазия на тазобедрените стави – заболяване, което засяга развитието им.

Болката постепенно става непоносима. Жената, която през живота си вече е пробягала десет маратона и повече от 60 полумаратона, започва да изпитва затруднения дори при ходене.

Няколко хирурзи я предупреждават, че вероятно никога повече няма да може да бяга.

За Кари това е тежък удар. Бягането е част от живота и самоличността ѝ, а мисълта, че трябва завинаги да се раздели с него, е почти непоносима.

Тя обаче продължава да търси решение, докато не среща д-р Грегъри Стокс, ортопед в Тексаската ортопедична болница.

Той е единственият специалист, който ѝ вдъхва надежда, че може да се върне към любимия си спорт.

През ноември 2022 г. Кари претърпява операция за смяна на едната тазобедрена става, а през април 2023 г. – и на другата.

Следва дълъг период на възстановяване, в който трябва отново да се научи да ходи уверено, преди изобщо да помисли за бягане.

От проходилката до Книгата на рекордите „Гинес“

През януари 2026 г. Кари застава на старта на маратона в Хюстън и изминава класическите 42,195 километра за 3 часа, 42 минути и 31 секунди.

Постижението ѝ е признато от Книгата на рекордите „Гинес“ за най-бърз маратон, пробяган от жена със сменени и двете тазобедрени стави.

Но тя няма намерение да спира дотук.

На 1 ноември се включва в маратона на Ню Йорк, където финишира за 3 часа, 37 минути и 9 секунди – с повече от пет минути по-бързо от предишното си рекордно бягане.

Това е тринайсетият маратон в живота ѝ и третият след операциите.

„Преди три години и половина използвах проходилка и се учех отново да ходя след втората операция“, разказва тя пред списание People.

А сега вече е на моста „Верацано“, откъдето започва знаменитото състезание през петте района на Ню Йорк.

Кари признава, че не приема възможността отново да бяга за даденост. Особено след като толкова много лекари са я уверявали, че това няма да бъде възможно.

Целувките на малката Попи

Сред най-вълнуващите моменти от състезанието не е самият финал, а срещата със семейството ѝ по трасето.

На около 28-ия километър тя забелязва своите близки сред зрителите. Дъщеря ѝ Попи е застанала до загражденията и ѝ изпраща въздушни целувки.

Срещат се отново в Сентръл парк, близо до 38-ия километър, когато умората вече се усеща особено силно.

Тъкмо тогава подкрепата на семейството се оказва най-необходима.

Кари бяга като част от Team MEB – отбора на фондацията на олимпийския медалист и победител в Бостънския маратон Меб Кефлезиги, който преди това е бил и неин треньор.

Фондацията подпомага деца и младежи чрез програми, свързани със здравето, образованието и спорта.

Кефлезиги изразява възхищението си от представянето ѝ и подчертава, че тя е показала какво може да постигне човек с ясно поставена цел.

По време на бягането Кари усеща подкрепата и на хората, преминали през подобни операции. До нея отново са семейството, приятелите и хирургът, когото тя нарича своя лекар чудотворец.

За подготовката ѝ за Ню Йорк се грижи треньорът Брендън О'Лиъри.

И просто така... животът започва отново

Любопитното съвпадение на имената с героинята на „Сексът и градът“ придава на историята особено очарование.

Телевизионната Кари Брадшоу обикаляше улиците на Манхатън, търсейки любовта, приятелството и смисъла на живота. Нейната истинска съименничка измина същите улици в съвсем различно преследване – на свободата отново да прави това, което обича.

И двете, всяка по свой начин, имат своя история за ново начало.

След състезанието Кари съобщи, че се е класирала и за Бостънския маратон, в който вече е участвала през 2025 г., две години след втората операция.

Тя се надява нейното завръщане към спорта да даде кураж на други хора, преживели смяна на тазобедрена става, да продължат да преследват мечтите си.







