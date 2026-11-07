Кървавата баня в Краков! Атентаторът бил във военни дрехи с лого "Лисицата" (ВИДЕО)

Шестима души са убити, а други 15 са ранени при кървава стрелба в сърцето на полския град Краков. Както "Стандарт" вече информира, нападателят откри огън по случайни минувачи в района на прочутия Главен пазарен площад, превръщайки един от най-посещаваните туристически центрове в Полша в сцена на ужасите. Сред пострадалите са и двама полицаи. Състоянието на единия е критично, а лекарите се борят за живота му, съобщават полските медии.

Извършителят е 25-годишен полски гражданин. Той е бил облечен във военна униформа и е използвал автоматична карабина AR-15. Полицаите са го простреляли и задържали след преследване и престрелка в центъра на града. Мъжът е откаран в болница под полицейска охрана.

Трагедията разтърси Полша в съботния следобед, а премиерът Доналд Туск пътува към Краков. Властите разследват всички обстоятелства около нападението, включително мотивите на стрелеца, съобщават още полските медии.

Нападателят стрелял от автомобил по случайни хора

Стрелбата започнала малко след 15 часа местно време в района на Главния пазарен площад – едно от най-оживените и посещавани места в историческия център на Краков.

Според първоначалната информация мъжът влязъл с автомобил в района на площада и започнал да стреля по случайни минувачи. Колата се движела откъм улица „Славковска“, а хората наоколо изпаднали в паника. Мнозина потърсили убежище в близките ресторанти, магазини и сгради.

По данни на полските медии нападателят е управлявал черно Subaru с регистрация от Свентокшиското войводство. Сведенията за автомобила и оръжието постепенно бяха допълнени от разследващите и журналистическите екипи на място.

Особено тревожен детайл е, че стрелецът атакувал и трамвай от линия номер 1 на площад „Вси светии“. Куршумите счупили стъклото на кабината на ватмана. За щастие, нито той, нито пътниците са пострадали.

Престрелка на кръстовище, двама полицаи ранени

След първоначалната стрелба полицията започнала преследване на автомобила. Драматичната развръзка настъпила на кръстовището на улиците „Страдомска“ и „Дитла“.

Очевидка разказва пред полското издание WP, че чула полицейска сирена, последвана от силен удар. Изглеждало, че униформените преследват черен автомобил, идващ от района на Главния площад.

Малко след това се чули нови изстрели. По думите на жената полицаят и нападателят стреляли един срещу друг. Хората наоколо започнали да бягат, търсейки безопасно място.

На кръстовището свидетелката видяла ранен полицай и мъж във военни дрехи. По ръкава на нападателя имало отличителна нашивка с надпис „Лисица“.

При сблъсъка двама полицейски служители получили огнестрелни рани. Единият е в изключително тежко състояние с три огнестрелни рани, а другият също е прострелян. Лекарите предприели спешна операция за спасяването на тежко пострадалия служител.

Полският вътрешен министър Марчин Кервински похвали действията на униформените.

„Полицаите рискуваха живота си и се намесиха незабавно в Краков. Благодарение на героичните им действия нападателят беше бързо задържан“, заяви той.

Нападателят е бил подготвен, полицията отрече да има втори стрелец

Първоначално в социалните мрежи се появиха съобщения за възможни няколко извършители. Полските власти обаче отхвърлиха тази версия. Според информацията на полицията нападателят е действал сам.

По данни на RMF24 мъжът е на 25 години, а не на 24, както се твърдеше в първите непотвърдени съобщения. Той е полски гражданин и е бил облечен във военни дрехи.

Полицията е открила и допълнително оръжие и боеприпаси в автомобила му. Това е една от причините разследващите да проверяват дали нападението е било предварително планирано.

Извършителят е бил прострелян при задържането и откаран в болница. По информация на полските медии състоянието му е тежко и се налага оперативна намеса.

Засега властите не са съобщили какъв е мотивът за кървавата атака. Не е обявено и дали мъжът е имал предишни криминални прояви или е бил известен на службите.

Туск пътува към Краков, Полша е в шок

Премиерът Доналд Туск е бил информиран за развитието на операцията от вътрешния министър Марчин Кервински.

„Постоянно получавам информация от министъра на вътрешните работи за ситуацията в Краков след трагичната стрелба. Полицията разследва мотивите и всички обстоятелства около нападението“, написа Туск в социалните мрежи.

Министърът на вътрешните работи също се отправи към града, където трябва да се проведе координационна среща с представители на службите.

На мястото на трагедията пристигнаха множество линейки, пожарни автомобили и полицейски екипи. В района на Главния площад кацна и медицински хеликоптер. Пожарната и полицията призоваха гражданите и туристите да не приближават зоната на операцията и да изпълняват указанията на органите на реда.

Полските власти проверяват записите от камерите за видеонаблюдение и събират свидетелски показания. Разследването трябва да установи как нападателят е успял да влезе с автомобил в района и да открие огън по хората.

Украйна изрази солидарност с Полша

Трагедията предизвика реакции и извън границите на Полша. Украинският президент Володимир Зеленски изрази съболезнования на семействата на загиналите и пожела бързо възстановяване на ранените.

„Украйна е солидарна с Полша и полския народ. Хората имат право на безопасност!“, заяви той.

Краков е сред най-посещаваните туристически градове в Европа. Главният му площад, средновековните сгради и прочутата базилика „Света Мария“ привличат милиони туристи всяка година.

Стрелбата превърна емблематичното място в сцена на една от най-тежките трагедии в съвременната история на града. Шест семейства загубиха близките си, десетки хора бяха травмирани, а двама полицаи платиха висока цена, опитвайки се да спрат нападателя.

Полша очаква отговорите на най-важните въпроси – защо е извършена атаката, как е била подготвена и дали е имало пропуски, позволили на въоръжения мъж да достигне до сърцето на града.